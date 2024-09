WTA Pechino 2024, risultati 26 settembre: Tauson si regala Paolini, Cocciaretto sfiderà Mertens. Avanza Osorio

In attesa dell’entrata in scena delle teste di serie, si completa il primo turno con i match della parte alta del tabellone di singolare femminile del China Open 2024 di tennis, torneo combined di categoria WTA 1000 in corso a Pechino, in Cina: in casa Italia successo dell’unica azzurra in campo, Elisabetta Cocciaretto, che rimonta l’australiana Arina Rodionova e vince per 4-6 6-4 6-3.

Cocciaretto incrocerà al secondo turno la belga Elise Mertens, numero 24 del seeding, mentre conosce la propria avversaria anche Jasmine Paolini, accreditata della terza testa di serie, che affronterà la danese Clara Tauson, vittoriosa a sua volta in rimonta sulla britannica Harriet Dart, sconfitta con lo score di 5-7 6-4 6-1. Entrambe le azzurre disputeranno il match valido per il secondo turno sabato prossimo.

Avanza la colombiana Camila Osorio, che ribalta l’incontro con l’australiana Ajla Tomljanovic e si impone col punteggio di 1-6 6-3 6-3, mentre dura 4 ore e 18 minuti il match nel quale la spagnola Sara Sorribes Tormo piega la cinese Xinyu Gao per 6-7 (4) 7-5 7-5. Netta, invece, l’affermazione della ceca Karolina Muchova, che liquida la russa Anna Blinkova con un duplice 6-1.

WTA 1000 PECHINO – RISULTATI 26 SETTEMBRE

Sawangkaew b. Diyas 6-2 6-3

Krueger b. Yaf. Wang 3-6 6-4 6-2

Sorribes Tormo b. Gao 6-7 (4) 7-5 7-5

Wei b. Ruse 6-4 7-6 (6)

Bucsa b. Yao 6-3 6-2

Cocciaretto b. Rodionova 4-6 6-4 6-3

Muchova b. Blinkova 6-1 6-1

Cristian b. Bondar 6-1 7-6 (5)

Tauson b. Dart 5-7 6-4 6-1

Uchijima b. Shi 6-3 6-4

Begu b. Ma 1-6 6-4 6-1

Golubic b. Xiy. Wang 7-6 (5) 0-6 6-3

Fett b. M. Wang 6-3 6-4

Osorio b. Tomljanovic 1-6 6-3 6-3

Podoroska b. Ren 6-4 6-2

Rakhimova b. Birrell 6-2 6-4