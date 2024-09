WTA Monastir, Lucia Bronzetti lascia solo tre giochi a Dalma Galfi e accede al secondo turno

Debutto comodo per Lucia Bronzetti nel torneo WTA di Monastir. Sul cemento tunisino l’azzurra, numero 7 del seeding, ha ragione dell’ungherese Dalma Galfi con un 6-2 6-1 più combattuto di quanto sembra, con sette giochi sui quindici complessivi conclusi ai vantaggi. L’azzurra è stata però più lucida nei momenti topici, prendendosi un meritato successo e accedendo al secondo turno contro una tra Ann Li e Kiki Mladenovic.

Le due giocatrici devono combattere, oltre che tra di loro, anche con il forte vento. Secondo e terzo gioco sono combattutissimo, con tre palle break non sfruttate dalla magiara e due per l’azzurra, che passa a condurre dopo una steccata della sua avversaria. Lucia è brava ad allungare gli scambi nei momenti critici, ma soprattutto ha una gran dose di cinismo dalla sua: salva tre chance di controbreak immediato e, rimanendo aggrappata a ogni palla, recupera da 40-0 e si prende anche il settimo gioco. La chiusura del set è comoda e l’azzurra si prende il set.

Galfi non può iniziare in maniera peggiore la seconda frazione, in cui sembra ancora confusa dal vento e dal muro invalicabile che rappresenta Lucia: break immediata per l’azzurra, che poi non sfrutta quattro palle del 3-0 e servizio grazie alla determinazione della magiara. Che sembra quasi cambiare l’inerzia della partita quando va a recuperare un game da sotto 40-0, Bronzetti però rimane centratissima tenendo il servizio e creando nuove crepe nell’animo della sua avversaria, che presta di nuovo il fianco all’azzurra che si prende un altro break e andando a vincere la partita in modo comodo.

Bronzetti è stata molto cinica, riuscendo a salvare le sei palle break che ha concesso durante tutta la partita e procurandosene ben tredici durante il corso del match. Oltretutto, la aiuta anche l’ottimo 11/14 con la seconda di servizio.