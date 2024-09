WTA Monastir 2024, Lucia Bronzetti liquida Antonia Ruzic ed approda in semifinale

Lucia Bronzetti approda in semifinale nel torneo WTA 250 di Monastir, in Tunisia: la numero 7 del seeding liquida nel match dei quarti la qualificata croata Antonia Ruzic, sconfitta con il netto score di 6-2 6-1 in un’ora e nove minuti, e nel penultimo atto se la vedrà con la slovacca Rebelcca Sramkova.

Nel primo set la croata annulla un break point nel game d’apertura, invece nel terzo gioco, ai vantaggi, l’azzurra strappa la battuta all’avversaria. Ruzic, però, si riscatta subito, centrando l’immediato controbreak a quindici. Bronzetti dal 2-2 diventa padrona del campo: il parziale di 16 punti a 5, con due strappi consecutivi a quindici, valgono il 6-2 in 35 minuti.

Nella seconda partita prosegue la striscia di giochi consecutivi vinti da Bronzetti, che diventano 6 grazie al break a zero ottenuto in apertura. La croata prova a restare aggrappata al match e trova l’1-2, ma l’azzurra conferma l’allungo e nel quinto game centra un nuovo strappo, che vale il 4-1 pesante. Ai vantaggi Bronzetti conferma il doppio break di margine, e poi strappa nuovamente la battuta alla croata, andando a vincere sul 6-1 in 34′.

Le statistiche sottolineano la netta superiorità di Lucia Bronzetti, che vince 57 punti contro i 31 della croata, sfruttando 6 delle 8 palle break avute a disposizione e cancellandone 1 delle 2 concesse. L’azzurra vince il 71% di punti con la prima, contro il 41% dell’avversaria, ed il 41% con la seconda, contro il 18% di Antonia Ruzic.