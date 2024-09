Coppa Davis 2024, Argentina-Gran Bretagna 2-1: vittoria fondamentale dei sudamericani

L’Argentina si rilancia e rivede Malaga molto più vicina. La squadra sudamericana ottiene una vittoria fondamentale a Manchester contro i padroni di casa della Gran Bretagna. Un successo per 2-1, ma già dopo i singolari l’Argentina era riuscita a concludere la pratica con le vittorie di Tomas Martin Etcheverry e Francisco Cerundolo. Ai britannici non è bastato il rientro di Jack Draper ed ora per i britannici la situazione si fa particolarmente in salita, visto che avranno lo scontro diretto con il Canada che si trova al primo posto con due vittorie. L’Argentina, invece, affronterà la Finlandia e partirà nettamente favorita e con un possibile 3-0 all’orizzonte.

Ad aprire le danze per l’Argentina è stato Tomas Martin Etcheverry, preferito a Sebastian Baez nel primo singolare. Il numero 34 del mondo ha sconfitto il veterano Daniel Evans in due set con il punteggio di 6-2 7-5 dopo due ore di gioco. Un successo fondamentale per l’Argentina, con un ultimo game semplicemente incredibile, dove Etcheverry ha annullato tre palle del controbreak, andando poi a chiudere al quinto match point.

Nel secondo singolare la Gran Bretagna ritrovava Jack Draper, ma il semifinalista dello US Open ha deluso le aspettative, cedendo ad un ottimo Francisco Cerundolo al termine di una battaglia pazzesca. L’argentino ha vinto in due set molto combattuti con il punteggio di 7-6 7-5 dopo due ore e dieci minuti di gioco.

Molto importante, in chiave arrivo a pari punti, la vittoria in doppio della coppia Evans/Skupski. Il duo britannico si è imposto in due set con il punteggio di 6-3 7-5 con la coppia Molteni/Gonzalez.