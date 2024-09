WTA Monastir 2024, Lucia Bronzetti ai quarti. Lys elimina Mertens, sorprese Ruzic e Sonmez

Si è completato il tabellone dei quarti di finale nel torneo WTA di Monastir e ci sarà anche Lucia Bronzetti. Ottima prestazione della tennista romagnola sul cemento tunisino, con l’azzurra che ha sconfitto in due combattuti set l’americana Ann Li con il punteggio di 6-4 7-6. Bronzetti torna a giocare un quarto di finale dall’ultimo raggiunto a luglio nel WTA 125 di Contrexeville, quando riuscì poi a vincere anche il torneo.

Adesso nei quarti di finale Bronzetti affronterà una delle sorprese di questa settimana in Tunisia. Infatti l’azzurra se la vedrà con la 21enne croata Antonia Ruzic, numero 173 della classifica mondiale, che ha superato nettamente la britannica Yuriko Lily Miyazaki con un perentorio 6-3 6-1.

Eliminata la campionessa in carica, la belga Elise Mertens. La testa di serie numero uno è stata infatti sconfitta in rimonta dalla tedesca Eva Lys, numero 126 del ranking, in una battaglia di oltre due ore e mezza di gioco, con un match interrotto anche per pioggia. Lys si è imposta alla fine con il punteggio di 1-6 6-2 7-6, riuscendo a vincere al tie-break decisivo dopo che si era fatta rimonta un doppio break di vantaggio nel terzo set.

Giornata da dimenticare per il Belgio, mentre da sogno per la Turchia. Esce di scena, infatti, anche Greet Minnen, numero 6 del seeding, battuta da Zeynep Somnez, prima tennista turca a raggiungere i quarti di finale in un torneo WTA dal 2017, quando lo fecero Cagla Buyukakcay e Basak Eraydin nel torneo di casa di Istanbul. La 22enne turca ha vinto in tre set per 6-4 1-6 6-3 ed ora affronterà Lys nei quarti.