WTA Guadalajara 2024: Osorio-Gadecki e Garcia-Frech le semifinali, Trevisan spreca l’occasione

Si sono andati a chiudere i quarti di finale del WTA 500 di Guadalajara, in Messico, che per la verità sta mettendo in luce un elevato numero di sorprese o, se non altro, di ritorni di fiamma per quanto riguarda giocatrici da molto lontane dal vertice assoluto del tennis.

Va registrata, con amarezza per i colori italiani, la sconfitta di Martina Trevisan, che spreca di nuovo un’occasione per farsi strada in questo torneo perdendo contro l’australiana Olivia Gadecki per 6-2 3-6 6-1: si tratta della prima semifinale in carriera a livello WTA per la ventiduenne di Gold Coast.

Per lei ci sarà il confronto con una rediviva Camila Osorio, che dopo un soffertissimo primo set con la russa Kamilla Rakhimova ha molti meno problemi nel secondo parziale, chiudendo con un 7-6(6) 6-2 che la riporta molto vicina alle prime 60 del ranking mondiale (è stata, va ricordato, numero 33).

Stante il fatto che Caroline Garcia va avanti per forfait della ceca Marie Bouzkova (il torneo parla genericamente di malattia, senza specificarne il tipo), la francese se la giocherà con la polacca Magdalena Frech, che chiude il cammino della canadese Marina Stakusic con un 6-4 6-3 che in ogni caso la lancerà sia al best ranking (attualmente numero 37) che nella corsa alle teste di serie degli Australian Open.