WTA Guadalajara 2024: Martina Trevisan batte la padrona di casa Zarazua e va ai quarti

Martina Trevisan continua a mettersi in luce in quel di Guadalajara, nel WTA 500 messicano, e si qualifica per i quarti di finale. Sconfitta la migliore delle giocatrici di casa, Renata Zarazua, in due ore con un 6-4 6-3 che consente alla toscana di andare a giocarsi un quarto a sorpresa con l’australiana Olivia Gadecki, impostasi sull’americana Danielle Collins con un doppio 6-3.

Non sono solo i punti a essere lunghi nel primo set, ma lo sono anche i game stessi. Tra le due soltanto il primo e l’ultimo gioco finiscono a 15, per tutti gli altri c’è come minimo la quota 30 o, più spesso, il ricorso ai vantaggi. In questo contesto la prima ad andare avanti di un break è Zarazua, nel settimo game. Di lì è lotta furibonda: Trevisan recupera, annulla due chance di 4-5 nel nono gioco e poi riesce a convertire il break a 15 che le vale il primo parziale.

La situazione è ora emotivamente tutta dalla sua parte, e lo dimostra ciò che riesce a fare in campo nella sera messicana, in cui a sostenerla c’è sostanzialmente solo il suo box contro il resto del pubblico. La toscana scappa via e va sul 4-0, ma qualche effettiva difficoltà a chiudere l’ha. Va sì sul 5-1, ma in mezzo perde due volte la battuta, una a 15 e l’altra a 30. Tutto è però bene quel che finisce bene, con un 6-3 che si concretizza al terzo match point.

I numeri delle due non vanno troppo lontani in nessun dato. L’unico fattore che realmente favorisce in qualche modo Trevisano è legato ai punti vinti sulla prima: 30/51 contro 25/53, il che, tradotto in percentuali, vuol dire 59%-47%.