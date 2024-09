WTA Guadalajara 2024: Garcia avanti, Ostapenko eliminata a sorpresa. Out Stefanini

Conclusa, agli usuali orari messicani non proprio facili da gestire, una lunga giornata di secondi turni al WTA 500 di Guadalajara, in Messico. Tutto il tabellone è allineato ai quarti di finale, ma se questa volta per larga misura le cose procedono come da previsioni, a sorprendere è ciò che accade nell’estremità più alta del main draw.

A uscire di scena, infatti, è la lettone Jelena Ostapenko. La numero 1 del seeding viene eliminata dopo più di tre ore dalla canadese Marina Stakusic, entrata in scena come wild card e che torna a mostrare qui le ottime qualità già fatte vedere in Billie Jean King Cup lo scorso anno, dove contribuì alla cavalcata vincente del Canada. 6-3 5-7 7-6(0) il punteggio finale, con tanto di quattro match point annullati (uno sul 5-3 per Ostapenko e gli altri sul 6-5, prima del tie-break dominato).

Stakusic se la vedrà con la polacca Magdalena Frech, anche lei vittoriosa in rimonta, ma senza tutti questi patemi, contro l’americana Ashlyn Krueger: basta un 3-6 6-3 6-1 per procedere verso i quarti.

Va invece avanti con un confronto un po’ particolare Caroline Garcia: tra la francese e la giapponese Ena Shibahara, generalmente specialista in doppio, non ci sono break (il massimo sono varie chance di metterlo a segno per la transalpina in apertura di secondo set). I due tie-break li vince la nativa di Saint-Germain-en-Laye per 7-3 e 7-5. Sfiderà la ceca Marie Bouzkova, che concede solo tre giochi a Lucrezia Stefanini (6-2 6-1).