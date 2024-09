WEC, lotta a tre per il titolo. Ferrari, Toyota e Porsche tornano in azione al Fuji

Week-end imperdibile per quanto riguarda il FIA World Endurance Championship con la 6h del Fuji, penultima prova del campionato a sole due settimane dalla Lone Star Le Mans disputata ad inizio mese al Circuit of The Americas (USA).

Porsche sfida Toyota e Ferrari in Giappone in un tracciato che negli ultimi anni ha sempre sorriso ai padroni di casa. Il marchio asiatico ha conquistato in Nord America il primato nella classifica assoluta tra i costruttori, un risultato più che mai meritato con 9 lunghezze di scarto su Porsche e 19p di margine su Ferrari.

Serrata anche la lotta per il Mondiale piloti con Kevin Estre/Laurens Vanthoor/André Lotterer (Porsche n. 6) a quota 125p contro i 113p della Ferrari n. 50 di Antonio Fuoco/Nicklas Nielsen/Miguel Molina e della Toyota n. 7 di Kamui Kobayashi/Nick De Vries.

Tutti hanno quindi una concreta chance di fare bene con oltre 60 punti a disposizione prima della conclusione del campionato che sarà a novembre con la tradizionale 8h del Bahrain. L’equilibrio è incredibile nel gruppo se pensiamo che per ora abbiamo commentato sei vincitori differenti nelle altrettante competizioni disputate da Lusail ad oggi.

Cadillac, BMW ed Alpine inseguono un nuovo risultato positivo in Giappone e potrebbero inserirsi nella bagarre tra i tre brand precedentemente citati. Toyota ha senza dubbio il favore del pronostico, ma non sarà facile per i giapponesi fare la differenza come fatto nelle ultime stagioni. Tutti avranno infatti molti più dati da sfruttare in Giappone rispetto al 2023 quando di fatto solo Toyota e Peugeot conoscevano alla perfezione i segreti dell’impianto che in passato ha accolto anche la F1.

In LMGT3, invece, Alex Malykhin/Joel Sturm /Klaus Bachler sono ad un passo dal titolo con la Porsche n. 92 di Manthey Pure Rxcing. Come sempre ci sarà anche la presenza di Valentino Rossi a bordo della BMW M4 GT3 n. 46 WRT con Ahmad Al Harthy/Maxime Martin.