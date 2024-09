WEC, AF Corse Ferrari trionfa su Toyota nella Lone Star Le Mans

La Ferrari n. 83 di AF Corse vince con Robert Kubica/Yifei Ye/ Robert Shwartzman la Lone Star Le Mans, sesto impegno del FIA World Endurance Championship 2024. La 499P batte la Toyota n. 7 di Kamui Kobayashi/Nick De Vries/Mike Conway per poco più di un secondo, i due equipaggi citati hanno condiviso il podio con la Ferrari ufficiale n. 50 di Antonio Fuoco/Nicklas Nielsen/Miguel Molina.

Ferrari ha provato a fare la differenza nelle prime due ore d’attività al Circuit of The Americas. Robert Kubica con la 499P AF Corse n. 83 si è ritrovato leader davanti alle Ferrari titolari di Antonio Giovinazzi (n. 51) e Miguel Molina (n. 50), autore di uno start stellare dalla quinta piazza.

Dopo quasi due ore d’azione è arrivata l’uscita di scena da parte della Ferrari n. 51. Un problema tecnico ha tradito la Ferrari che si collocava provvisoriamente in seconda posizione, Giovinazzi è tornato lentamente ai box dopo un testacoda in curva 12 nel tentativo di doppiare la Peugeot n. 94.

L’uscita di scena da parte della Rossa n. 51 ha acceso la bagarre alle spalle della Ferrari n. 83 di AF Corse. Toyota ha preso infatti la seconda piazza virtuale con Mike Conway (n. 7), all’attacco dopo il secondo pit stop della Ferrari n. 50, della Cadillac n. 2 e della BMW n. 20.

L’incredibile passo della Toyota n. 7 dell’ex campione di FIA Formula E Nick De Vries ha messo in difficoltà la Ferrari che con l’auto n. 83 di AF Corse ha provato a restare in cima alla classifica. Il cinese Yifei Ye è rimasto in vetta fino a 2 ore dalla conclusione, fase cruciale nell’economia della Lone Star Le Mans 2024.

Toyota ha anticipato di un giro la sosta rispetto alla Ferrari, Kamui Kobayashi si è trovato leader su Robert Shwartzman. L’ex campione di FIA F3 si è dovuto accodare al giapponese che ha tentato lentamente di allungare sulla competitiva auto gestita dalla squadra di Amato Ferrari.

Il finale ha ribaltato la situazione, la direzione gara ha infatti inflitto una penalità alla Toyota n. 7 per non aver rispettato delle bandiere gialle lungo il tracciato. Ferrari ha potuto quindi tornare in cima alla graduatoria, Robert Shwartzman ha successivamente gestito l’ipotetico ritorno di Kobayashi che si è dovuto arrendere per un solo secondo e 7 decimi.

Prima affermazione per AF Corse Ferrari nel FIA WEC, prima gioia nel Mondiale per i membri dell’equipaggio n. 83. Robert Kubica/Yifei Ye/ Robert Shwartzman ottengono anche un risultato più che mai significativo per il marchio di Maranello che prima d’oggi non aveva mai primeggiato nel Mondiale Endurance all’esterno della 24h Le Mans.

Toyota n. 7 e la Ferrari ufficiale n. 50 concludono nell’ordine precedendo la Cadillac n. 2, l’Alpine n. 35 e la sempre competitiva Porsche n. 6. L’equipaggio di Kevin Estre/Laurens Vanthoor/André Lotterer resta al comando del campionato globale nonostante i punti persi nei confronti della Toyota n. 7 e della Ferrari n. 50.

Ian James/Daniel Mancinelli/Alex Riberas dominano senza rivali, invece, la categoria LMGT3 con margine sulla concorrenza. Pole e prima vittoria nel FIA WEC per Heart of Racing Aston Martin n. 27, abili a precedere la Porsche n. 92 Pure Rxcing di Alex Malykhin/Joel Sturm /Klaus Bachler.

I padroni del campionato hanno condiviso il podio con l’auto gemella n. 91 Manthey EMA che nelle fasi conclusive ha battuto la McLaren n. 59 United Autosports. Niente da fare, invece, per la BMW n. 46 WRT di Valentino Rossi/Ahmad Al Harthy/Maxime Martin, in crisi nel finale dopo aver battagliato a lungo per un piazzamento in Top5.

Tra sole due settimane una nuova sfida per il Mondiale Endurance: la 6h del Fuji prima del gran finale in Bahrain a novembre

CLASSIFICA FINALE LONE STAR LE MANS FIA WEC

83 FIN Hypercar 1 AF Corse SHWARTZMAN, Robert Ferrari 499P 183 23.674 23.591 43.386 42.830 47.519 46.279 1:54.579 1:53.145 316.05 5

7 PIT Hypercar 2 Toyota Gazoo Racing KOBAYASHI, Kamui Toyota GR010 – Hybrid 183 1.780 1.780 23.746 23.662 43.303 42.615 46.440 46.025 1:53.489 1:52.564 314.22 6

50 FIN Hypercar 3 Ferrari AF Corse FUOCO, Antonio Ferrari 499P 183 26.282 24.502 24.138 23.693 42.914 42.553 46.061 46.007 1:53.113 1:52.935 310.63 5

2 PIT Hypercar 4 Cadillac Racing LYNN, Alex Cadillac V-Series.R 183 46.924 20.642 23.872 23.632 43.586 42.686 48.379 46.295 1:55.837 1:53.103 303.69 5

35 FIN Hypercar 5 Alpine Endurance Team MILESI, Charles Alpine A424 183 1:10.513 23.589 24.391 23.631 43.469 42.658 47.520 46.190 1:55.380 1:52.584 314.22 6

6 FIN Hypercar 6 Porsche Penske Motorsport ESTRE, Kévin Porsche 963 183 1:36.873 26.360 24.322 23.582 43.714 42.817 47.637 46.398 1:55.673 1:53.366 307.12 6

5 FIN Hypercar 7 Porsche Penske Motorsport CHRISTENSEN, Michael Porsche 963 183 1:41.494 4.621 23.866 23.689 43.367 42.817 47.062 46.109 1:54.295 1:53.347 303.69 6

15 FIN Hypercar 8 BMW M Team WRT VANTHOOR, Dries BMW M HYBRID V8 182 0.739 23.671 23.630 42.924 42.797 52.718 46.289 1:59.313 1:53.181 308.86 5

36 FIN Hypercar 9 Alpine Endurance Team SCHUMACHER, Mick Alpine A424 182 6.931 6.192 23.941 23.576 43.713 42.651 47.101 46.292 1:54.755 1:52.633 312.41 5

38 FIN Hypercar 10 Hertz Team JOTA BUTTON, Jenson Porsche 963 182 1:01.349 54.418 23.930 23.719 43.529 42.777 48.883 46.259 1:56.342 1:53.134 305.39 6

99 FIN Hypercar 11 Proton Competition ANDLAUER, Julien Porsche 963 182 1:05.643 4.294 23.829 23.717 43.212 42.765 48.026 46.231 1:55.067 1:53.252 303.69 6

93 FIN Hypercar 12 Peugeot TotalEnergies VERGNE, Jean-Eric Peugeot 9X8 182 1:18.584 12.941 23.968 23.639 44.391 42.879 48.110 46.686 1:56.469 1:53.635 312.41 5

20 FIN Hypercar 13 BMW M Team WRT VAN DER LINDE, Sheldon BMW M HYBRID V8 182 1:25.699 7.115 23.980 23.623 44.187 42.660 47.259 46.167 1:55.426 1:52.976 307.12 7

63 FIN Hypercar 14 Lamborghini Iron Lynx KVYAT, Daniil Lamborghini SC63 182 2:05.362 39.663 23.684 23.675 43.667 42.877 47.136 46.560 1:54.487 1:53.805