WEC, Mick Schumacher: “Abbiamo ottenuto un risultato che non credevamo possibile”

Mick Schumacher ha ottenuto ad Imola il secondo podio in carriera nel FIA World Endurance Championship 2025. Dopo il terzo posto in Giappone al Fuji nel 2023, il tedesco si è ripetuto in Italia a bordo dell’Alpine n. 36 insieme a Fred Mako ed a Jules Gounon.

L’auto transalpina ha saputo recuperare con una strategia perfetta fino al podio alle spalle della BMW n. 20. La LMDh che corre con telaio ORECA aveva chiuso alle spalle del prototipo tedesco anche lo scorso anno in occasione del penultimo atto del 2024.

L’ex pilota di F1 ha affermato in una nota ufficiale ai margini dell’evento: “È stata una bella gara e sono molto contento del risultato finale. La cosa più importante è ottenere punti preziosi e credo che la nostra strategia sia stata la chiave oggi, insieme all’aiuto di alcuni incidenti che ci sono stati davanti a noi. Abbiamo ottenuto un risultato che inizialmente non credevamo possibile e possiamo essere orgogliosi dei progressi fatti finora. Continuiamo a lavorare sodo per Spa e Le Mans”.

Alpine, al secondo anno full-time nella classe Hypercar, guarda ora con ottimismo verso Spa-Francorchamps e soprattutto la 24h Le Mans. Ricordiamo che i francesi hanno speso durante l’inverno un ‘Joker’ dei cinque a disposizione per intervenire sulla vettura, non conosciamo nel dettaglio quale area è stata interessata prima della 1812km del Qatar.