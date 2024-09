Vuelta a España 2024, tappa di oggi (5 settembre): percorso, orari, tv. Giornata ideale per le fughe

Ci avviciniamo al weekend decisivo per la Vuelta a España 2024. Prima delle grande montagne che precedono il gran finale di Madrid ecco la diciottesima frazione, l’ultima interlocutoria in chiave classifica generale. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, altimetria, favoriti e programma.

PERCORSO

Sarà una tappa lunga e impegnativa: 179.3 chilometri da Vitoria-Gasteiz a Maestu-Parque Natural de Izki con 2700 metri di dislivello. Prima parte che sarà prevalentemente pianeggiante eccetto qualche sali e scendi prima di salire verso il primo GPM di giornata, di seconda categoria, l’Alto de Rivas de Tereso (11.1 km al 3.4%). Discesa e un tratto ancora di pianura prima di affrontare il Puerto Herrera di prima categoria: 5.6 km all’8.3% e punte massime al 14%, allo scollinamento mancheranno ancora 45 chilometri all’arrivo, che vedranno qualche strappetto, ma segna salite vere e proprie.

ALTIMETRIA

FAVORITI

Difficile che le squadre dei velocisti possano tenere chiusa questa tappa (e dunque favorire nuovamente Kaden Groves, a caccia del poker), quasi sicura la fuga da lontano che andrà a giocarsi il successo. Il più accreditato in questo scenario tattico è l’ecuadoriano Jhonatan Narvaez (Ineos Grenadiers), che già più volte ha provato la sortita da lontano. Non mancano i nomi di corridori di qualità in forma e pronti ad attaccare: dall’elvetico Mauro Schmid passando per il belga Victor Campenaerts, l’altro svizzero Stefan Kung, il danese Kasper Asgreen e lo spagnolo Oier Lazkano. L’Italia si affida a corridori come Marco Frigo e Filippo Zana, apparsi brillanti nelle scorse uscite.

PROGRAMMA DICIOTTESIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2024

18a tappa – Giovedì 5 settembre

Vitoria-Gasteiz-Maestu-Parque Natural de Izki (179.3 km)

Orario partenza ufficiale: 13.20

Orario arrivo stimato: 17.19

VUELTA A ESPAÑA 2024, DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: dalle 14.30 su Eurosport 1

Diretta streaming: Discovery Plus, Sky Go e NOW dalle 14.30

Diretta live testuale: OA Sport