Volley, il primo squillo in Superlega è di Civitanova! Battuta 3-1 una combattiva Padova

Il primo squillo della Superlega è della Lube Civitanova che batte 3-1 un coriaceo Padova al termine di un match divertente per almeno tre set che i marchigiani hanno vinto aggrappandosi ad un ottimo Lagumdzija e dimostrando già una buona amalgama e carattere soprattutto nel terzo set che sembrava perso e che invece i marchigiani sono riusciti a raddrizzare contro una Padova un po’ meno esperta e meno efficace nei momenti decisivi del match.

Civitanova schiera Boninfante in regia, Lagumdzija opposto, i centrali Chinenyeze e Gargiulo e in banda Bottolo e Loeppky con Balaso libero, mentre Padova risponde con Falaschi in palleggio, Masulovic opposto, in banda Sedlacek e Porro e i centrali Crosato e Plak con Diez libero. La prima fase è di equilibrio assoluto che si spezza con l’accelerazione di Civitanova sul 15 pari. I marchigiani con gli attacchi di Lagumdzija e Chinenyeze volano sul 19-16 e non si fanno più avvicinare. Padova prova a chiudere le strappo ma ci pensa Loeppky nel finale a mettere a terra i due punti, inframmezzati da un errore che fruttano il 25-22 che regala alla Lube il primo set del campionato.

La reazione di Padova non si fa attendere. la squadra veneta alza il ritmo in battuta e in attacco e mette in difficoltà la squadra di casa portandosi sul 9-6 e sul 14-10. Un erroraccio di Falaschi e Sedlacek rimette in qualche modo in carreggiata la Lube (14-12) ma è solo un fuoco di paglia perchè i veneti ripartono di slancio e staccano nuovamente Civitanova portandosi fino al 24-20. Civitanova annulla due set ball con l’errore di Porro e l’attacco di Loeppky ma ci pensa Masulovic a chiudere il set con lo stesso punteggio del primo: 25-22.

Sulle ali dell’entusiasmo Padova parte fortissimo anche nel terzo set, vola sull’8-4 e sul 15-10 ma poi qualcosa si inceppa nell’attacco dei veneti mentre sale in cattedra Lagumdzija che guida i marchigiani alla rimonta. Civitanova si ritrova addirittura avanti di due punti sul 21-19 e sul 23-21. Nel finale il muro di Padova ribalta la situazione ma i veneti non riescono a sfruttare il set ball e Lagumdzija e Loeppky regalano il successo a Civitanova con il punteggio di 26-24.

La Lube, passata la paura, prende coraggio in avvio di quarto parziale e conquista un vantaggio importante, prima 10-6 e poi 14-8 con Padova che fatica a tenere il ritmo degli avversari a differenza dei set precedenti. Non c’è più partita: Civitanova tiene a distanza di sicurezza Padova e si impone con il punteggio di 25-17. Per Civitanova 25 punti di Lagumdzija, 15 per Bottolo e 10 per Loeppky, in casa 14 punti per Sedlacek, 12 per Masulovic, 11 di Crosato e 10 per Plak.