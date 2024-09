Volley, è subito spettacolo in Superlega con Perugia-Verona e Piacenza Modena nella giornata di apertura!

Pronti, via. La Superlega scatta sotto il segno di tante novità, con una grande curiosità per vedere i nuovi ma anche i vecchi protagonisti all’opera nel nuovo campionato, con un pizzico di nostalgia per i campioni che hanno lasciato quello che è considerato il campionato più competitivo al mondo che quest’anno, sulla carta, appare ancora più incerto ed equilibrato delle ultime stagioni.

E’ finito il tempo delle quattro grandi destinate a giocarsi lo scudetto, delle retrocessioni annunciate, delle sorprese con il contagocce. La Superlega 2024-2025 presenta una grandissima favorita, che è Perugia, pronta al bis, una antagonista di altissima qualità come Trento e poi almeno sei squadre che possono dire la loro e magari andare ad impensierire, trovando l’alchimia giusta, quella, ad esempio, che portò in finale Monza l’anno scorso, le due big del torneo.

L’ouverture vedrà come teatro l’Eurosuole Forum, sabato sera alle 20.30, per la sfida tra Lube Civitanova e Sonepar Padova. Tante le novità in casa Civitanova. La guida tecnica è affidata nuovamente a Giampaolo Medei, reduce dal successo in CEV Cup con il Resovia. Tra i giocatori confermati ci sono il libero Fabio Balaso, che sarà anche il nuovo capitano, e il compagno di reparto Francesco Bisotto. Restano anche lo schiacciatore bulgaro Alex Nikolov e Mattia Bottolo, oltre all’opposto turco Adis Lagumdzija e al centrale francese Barthelemy Chinenyeze, campione olimpico. Un importante ritorno al centro è quello di Marko Podrascanin, che, dopo otto anni, torna a Civitanova e giocherà come italiano. Le novità principali riguardano la regia, con l’arrivo del giovane Mattia Boninfante da Modena e del veterano italo-argentino Santi Orduna. In banda, ci sarà grande attesa per le prestazioni del canadese Eric Loeppky e dell’iraniano Poriya Hossein Khanzadeh, mentre l’attacco sarà potenziato dall’arrivo del croato Petar Dirlic da Milano. Al centro, la Lube ha ingaggiato due nuovi “giganti”: Giovanni Gargiulo, proveniente da Taranto, e il giovane talento brasiliano Davi Tenorio, reduce da un’esperienza al Soria.

La Sonepar Padova si prepara a un’altra entusiasmante stagione di SuperLega Credem Banca con un roster rinnovato e la conferma di alcuni dei suoi pilastri. A guidare la squadra, per il secondo anno consecutivo, sarà Marco Falaschi, punto di riferimento per i bianconeri. Tra le conferme spiccano Tommaso Stefani, Fabian Plak, Luca Porro, Andrea Truocchio e Federico Crosato, tutti giocatori che hanno dimostrato il loro valore nella scorsa stagione. Il mercato ha portato diversi volti nuovi, in particolare di respiro internazionale. Nel reparto schiacciatori, Padova potrà contare sul talento del serbo Veljko Masulovic, dell’israeliano Shay Mayo Liberman e del croato Marko Sedlacek. A proteggere la difesa ci saranno due liberi di livello: il francese Benjamin Diez e Alessandro Toscani, reduce dall’esperienza a Perugia. Il reparto centrale si arricchisce con l’arrivo di Luca Galiazzo, mentre in regia la squadra potrà contare su Matteo Pedron. Nel ruolo di schiacciatore è stato ingaggiato il giovane Mattia Orioli, che aggiunge ulteriore freschezza al gruppo. La squadra, allenata da Jacopo Cuttini, che è stato confermato alla guida tecnica, punta ancora una volta sui giovani talenti, con l’obiettivo di mantenere un equilibrio competitivo nella massima serie.

Domenica si parte alle 16.00 con la sfida tutta emiliana tra Gas Sales Bluenergy Piacenza e Valsa Group Modena. L’estate in casa Gas Sales Bluenergy Piacenza ha portato a un vero e proprio restyling del roster, soprattutto nei posti quattro: tra i nuovi volti spiccano Uros Kovacevic, che torna in Italia dopo diverse stagioni all’estero, e Stephen Maar, proveniente da Monza. Anche l’opposto Alessandro Bovolenta, ex Ravenna, si unisce a Yuri Romanò per formare una coppia di nazionali azzurri. Il centrale Gianluca Galassi, anch’egli proveniente da Monza, rinforza il reparto centrale, mentre il giovane Moussé Gueye, al suo debutto in Italia, completa la batteria dei centrali. In regia, Antoine Brizard, campione olimpico e confermatissimo capitano, sarà affiancato da Nicola Salsi, di ritorno in Italia dopo un’esperienza in Austria. Tra le novità anche il libero Luca Loreti, pronto a dare il suo contributo in seconda linea.

Modena si prepara a una nuova stagione con l’obiettivo di disputare un campionato competitivo, puntando su un bilanciato mix di giovani talenti ed esperti. Alla guida dei gialloblù è stato confermato coach Alberto Giuliani, subentrato nella scorsa stagione e riconfermato per il suo valore tattico. A orchestrare il gioco sarà il nuovo capitano, Luciano De Cecco, uno dei palleggiatori più esperti e affidabili. Al suo fianco, il giovane olandese classe 2002 Silvester Meijs, in rampa di lancio per la SuperLega. Nel reparto degli opposti, ritroviamo Paul Buchegger, che torna a Modena dopo l’esperienza nella stagione 2020/21, affiancato dall’algerino Ahmed Ikhbayri, al suo debutto nel campionato italiano dopo due anni in Corea. Tra gli schiacciatori, spicca la new entry Josè Miguel Gutierrez, protagonista a Cisterna e Taranto, insieme a Tommaso Rinaldi e Vlad Davyskiba, con il ritorno di Jacopo Massari, pronto a dare esperienza al gruppo. Al centro, conferme importanti come l’esperto Dragan Stanković e Giovanni Sanguinetti, a cui si aggiunge il giovane talento classe 2006, Pardo Mati. Grande ritorno anche per Simone Anzani, che ha già vestito la maglia di Modena nella stagione 2018/19, contribuendo alla conquista della Supercoppa Italiana. Infine, i liberi saranno gli stessi della scorsa stagione: Filippo Federici e Riccardo Gollini, pronti a garantire solidità in seconda linea.

Alle 17.00 si affrontano la Gioiella Prisma Taranto e l’Allianz Milano. Taranto riparte con ambizioni di stabilità e crescita, puntando a una salvezza più serena rispetto alle stagioni precedenti. La storica permanenza ottenuta a marzo ha gettato le basi per un progetto rinnovato, affidato alla guida tecnica di Dante Boninfante, affiancato dall’icona Samuele Papi e da Danilo Paglialunga. Il club rossoblù ha costruito un roster competitivo, con un mix di esperienza e giovani talenti. Aimone Alletti, pilastro al centro, resta uno dei punti fermi della squadra, cedendo però la fascia di capitano a Filippo Lanza, al suo secondo anno a Taranto. Il libero Marco Rizzo è stato confermato, affiancato dal giovane pugliese Davide Luzzi, mentre tra gli schiacciatori figura Luca Paglialunga. Sul fronte delle novità, spicca il ritorno dell’opposto azzurro Fabrizio Gironi e l’arrivo dello schiacciatore Tim Held da Perugia. Dall’estero arrivano rinforzi significativi: il canadese Brodie Hofer (schiacciatore), il cubano Roamy Alonso (centrale) e il belga Wout D’Heer, centrale proveniente da Trento. A orchestrare il gioco sarà l’esperto regista tedesco Jan Zimmermann, mentre il giovane portoghese Diogo Fevereiro completa il reparto dei palleggiatori. Tra i giovani di talento, c’è il centrale pugliese Cosimo Balestra, pronto a sfruttare l’occasione tarantina per crescere ulteriormente.

Il club milanese è pronto a fare il suo esordio nel prestigioso torneo CEV Champions League. La squadra, costruita dal direttore sportivo Fabio Lini, sarà allenata ancora una volta dal confermato coach Roberto Piazza, affiancato da Nicola Daldello. Sette nuovi arrivi segnano il rinnovamento del roster, con altrettante partenze. Tra i volti italiani spiccano Davide Gardini, schiacciatore figlio d’arte proveniente da Padova, e Edoardo Caneschi, centrale ex Piacenza. Anche Matteo Staforini, libero bergamasco già noto ai tifosi, torna a Milano dopo l’esperienza a Cuneo, mentre l’opposto Tommaso Barotto, giovane promessa di 212 cm, arricchisce ulteriormente la squadra. A livello internazionale, Allianz Milano ha rinforzato il team con tre stranieri di valore: Tatsunori Otsuka, schiacciatore giapponese al debutto europeo, il centrale canadese Jordan Schnitzer, e il campione olimpico francese Yacine Louati, reduce dall’esperienza in Polonia. Tra le conferme, Paolo Porro in regia, l’opposto belga Ferre Reggers, e Damiano Catania come libero. Il capitano Matteo Piano e il leggendario Matey Kaziyski rimangono pilastri della squadra, insieme al secondo palleggiatore Nicola Zonta. Allianz Milano si presenta così con un roster competitivo e ambizioso, pronto a dare spettacolo in Italia e in Europa.

Mezz’ora dopo, alle 17.30, è in programma la gara forse più attesa della prima giornata, quella tra la Sir Susa Vim Perugia, campione in carica, e la rivelazione dello scorso anno, la Rana Verona. La Sir Susa Vim Perugia si appresta a vivere una nuova stagione di SuperLega mantenendo l’ossatura del roster dello scorso anno, con poche ma significative novità. La diagonale, punto di forza della squadra, rimane invariata: Simone Giannelli, al suo quarto anno consecutivo come regista bianconero, sarà affiancato dall’opposto Ben Tara, con il supporto di Jesus Herrera. Il reparto centrale conferma i pilastri Roberto Russo e Sebastian Solè, rispettivamente alla loro sesta e quinta stagione con Perugia. A loro si aggiunge l’esperienza di Davide Candellaro e l’unica novità del gruppo, Agustin Loser, miglior muratore della scorsa stagione, proveniente dall’Allianz Milano. Nel reparto schiacciatori, l’addio di Wilfredo Leon, tornato nel campionato polacco, è compensato dall’arrivo del giapponese Yuki Ishikawa, che si contenderà il posto da titolare con il veterano Oleh Plotnytskyi e Kamil Semeniuk. Completa il reparto il giovane Nicola Cianciotta, pronto al suo debutto in SuperLega. In difesa, Massimo Colaci, alla sua ottava stagione con Perugia, continua a essere il riferimento per la seconda linea, con il supporto di Alessandro Piccinelli, di ritorno dopo un anno da titolare al Cisterna Volley. Novità anche in regia, con l’arrivo di Francesco Zoppellari, ex Padova, come secondo palleggiatore.

Nell’ottica di un’importante continuità, il Rana Verona ha scelto di consolidare il proprio roster in vista della nuova stagione, sotto la guida di Coach Radostin Stoytchev. Tra le conferme più significative, spicca quella di capitan Mozic, il quale ha rinnovato fino al 2027, insieme a Keita, entrambe punte di diamante della formazione scaligera. A dirigere il gioco, è arrivato il palleggiatore russo Abaev, che affiancherà il veterano Spirito, mentre da Milano giunge Vitelli per completare il pacchetto di centrali, che include anche Cortesia, Zingel e Zanotti. Un gradito ritorno è quello di Jensen, reduce da una stagione eccezionale in Serie A2, che apporterà freschezza e talento al gruppo. Il reparto di banda vede le riconferme di Dzavoronok e Sani, ai quali si aggiunge Chevalier, mentre il comparto dei liberi rimane invariato, con D’Amico e Bonisoli pronti a garantire solidità in seconda linea. Con queste scelte, il Club si prepara ad affrontare la stagione con un mix di esperienza e giovani talenti, puntando a raggiungere ambiziosi traguardi.

Alle 18.00 i campioni d’Europa dell’Itas Trentino debuttano sul campo del Cisterna Volley. Cisterna ha scelto di proseguire il progetto avviato con coach Guillermo Falasca. Ben nove giocatori sono stati confermati per garantire continuità tecnica, con l’obiettivo di crescere ulteriormente. La squadra presenta cinque nuovi innesti, ma mantiene uno dei roster più giovani del torneo. In cabina di regia ci sarà ancora Michele Baranowicz, alla sua sedicesima stagione in SuperLega, supportato dal giovane Alessandro Fanizza, fresco di una medaglia d’argento agli Europei Under 22. In attacco, il francese Faure, miglior marcatore dello scorso campionato, ha rinnovato fino al 2026. Insieme a lui, confermato anche Michael Czerwinski, pilastro della nazionale austriaca. Nel reparto schiacciatori, accanto ai confermati Efe Bayram e Jordi Ramon, arrivano due volti nuovi: il venezuelano Willner Rivas e il giapponese Yuga Tarumi. Al centro, Daniele Mazzone e Nedeljkovic guideranno il reparto, rinforzato dall’arrivo di Enrico Diamantini, esperto centrale con diversi titoli in bacheca. Anche il giovane Jacopo Tosti, campione del mondo Under 17, farà parte della squadra. Infine, una novità riguarda il ruolo di libero: Domenico Pace, vincitore della Champions League 2023/24 con Trento, sarà il titolare, mentre Alessandro Finauri, cresciuto nel vivaio pontino, darà il suo contributo in seconda linea.

Dopo una stagione che l’ha vista trionfare nella CEV Champions League e conquistare il primo posto nella Regular Season di SuperLega, l‘Itas Trentino si ripresenta al via con un sestetto titolare quasi invariato rispetto al gruppo che ha celebrato il successo ad Antalya lo scorso 5 maggio. L’unica novità significativa è l’arrivo del centrale brasiliano Flavio Gualberto, proveniente da Perugia, che andrà a formare una coppia dinamica con Kozamernik, potenziando così sia l’attacco che il muro della squadra. Sotto la guida di Fabio Soli, il team può contare su una spina dorsale interamente italiana, composta da talenti del calibro di Sbertoli, Rychlicki, Michieletto, Lavia e Laurenzano, che garantiscono solidità e qualità in campo. Oltre a queste conferme, la panchina è stata ringiovanita con la promozione degli azzurrini Pellacani (centrale) e Bristot (schiacciatore), entrambi pronti a portare freschezza e entusiasmo. Per completare il roster, sono stati ingaggiati due giocatori esperti e di qualità: Pesaresi e Gabi Garcia, che apporteranno ulteriore esperienza e competenza, contribuendo a mantenere alto il livello di competitività della squadra. Con questa combinazione di gioventù ed esperienza, la formazione gialloblù si prepara a un’altra stagione ricca di sfide e ambizioni.

L’ultimo match di giornata si gioca alle 19.00 tra la neo-promossa Grottazzolina e la Mint Monza, che spera di recuperare qualche elemento dopo aver affrontato in formazione rimaneggiata la semifinale di Supercoppa contro Trento. Con una storia pallavolistica di oltre cinquant’anni alle spalle, la città più piccola che si è affacciata nella massima serie si prepara ad affrontare la stagione con l’entusiasmo tipico di una neopromossa, consapevole delle difficoltà che l’attendono, ma determinata a godersi ogni momento e a lottare per mantenere la categoria. Il team si presenta con molte novità, ma riparte da un nucleo solido che ha reso possibile l’impresa. Tra i confermati, il giovane coach Massimiliano Ortenzi, pronto a vivere la sua prima esperienza in SuperLega, affiancato dallo staff storico composto da Mattia Minnoni, Francesco Pison e Andrea Nicolini, tutti cresciuti all’interno del club. Rimangono anche alcuni giocatori chiave della scorsa stagione: il palleggiatore Manuele Marchiani, il libero Andrea Marchisio, i centrali Andrea Mattei e Marco Cubito, e le bande Michele Fedrizzi e Riccardo Vecchi, quest’ultimo nel nuovo ruolo di libero. A rafforzare il gruppo, otto nuovi acquisti di grande spessore: il palleggiatore croato Tsimafei Zhukouski, l’opposto serbo Dusan Petkovic e il giovane croato Gabrijel Cvanciger, insieme alle bande Oleg Antonov, Georgi Tatarov e Matteo Schalk. Completano il reparto centrale Francesco Comparoni e Danny Demyanenko, il canadese reduce dalle Olimpiadi di Parigi.

La Mint Vero Volley Monza è pronta a iniziare la sua undicesima annata nella SuperLega Credem Banca. Il team, guidato ancora da coach Massimo Eccheli, si presenta con molte novità. Il roster di Monza vede la conferma di alcuni elementi chiave, come il palleggiatore Fernando Kreling, i centrali Thomas Beretta e Gabriele Di Martino, il libero Marco Gaggini e l’opposto Arthur Szwarc. Tra le nuove leve spiccano schiacciatori di grande talento ed esperienza, come Osmany Juantorena, arrivato da Modena, il finlandese Luka Marttila, il tedesco Erik Rohrs e il giovane coreano Woo-jin Lee. Al centro, l’americano Taylor Averill, bronzo olimpico, porterà il suo carisma, supportato da Leandro Mosca, proveniente da Verona. Inoltre, Monza potrà contare sul ritorno dell’opposto francese Ibrahim Lawani. Dalla Serie A2 arrivano due rinforzi: Filippo Mancini da Ravenna, che affiancherà Kreling in regia, e Matteo Picchio da Cantù, che darà supporto in seconda linea insieme a Gaggini. Le ambizioni sono alte, con Monza pronta a debuttare in CEV Champions League e a puntare alla Final Four di Coppa Italia.