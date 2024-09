VIDEO Sinner-Paul 3-0, sintesi US Open: primi due set spettacolari

Missione compiuta per Jannik Sinner. L’altoatesino (n.1 del mondo) ha sconfitto l’americano Tommy Paul (n.14 del ranking) con il punteggio di 7-6 (3) 7-6 (5) 6-1 e si è qualificato ai quarti di finale degli US Open 2024. Il pusterese è così diventato l’unico giocatore quest’anno ad aver raggiunto almeno i quarti in tutti i tornei del Grande Slam. Un dato che certifica la sua continuità di rendimento.

Sinner non ha cominciato bene la partita contro lo statunitense. Paul è partito forte, andando avanti di due break e sfruttando una versione di Jannik particolarmente fallosa. Sotto 4-1, l’azzurro ha trovato la forza mentale e tecnica per reagire, riuscendo a recuperare i due break di ritardo e regolando al tie-break il suo avversario.

Sempre al tie-break l’epilogo del secondo parziale e anche in questo caso la capacità di giocare bene i punti importanti ha fatto la differenza in favore del tennista italiano. Deciso uno splendido passante di rovescio lungolinea nella fase calda del parziale.

Nel terzo set c’è stato il dominio del n.1 del mondo, che ha sfruttato molto bene le debolezze dell’avversario, giocando in maniera molto solida e avendo un rendimento al servizio migliore rispetto all’inizio della partita. Un’ottima prestazione in vista della partita contro il russo Daniil Medvedev (n.5 ATP).

Di seguito il video degli highlights: