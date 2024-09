VIDEO Sinner-Fritz, US Open 2024: la sintesi di una finale a senso unico

Jannik Sinner ha sconfitto Taylor Fritz in tre set e ha vinto gli US Open, il quarto e ultimo Slam della stagione di tennis. Il fuoriclasse altoatesino si è imposto con il punteggio di 6-3, 6-4, 7-5 in due ore e 16 minuti di gioco, alzando al cielo il prestigioso trofeo a Flushing Meadows. Il 23enne ha dettato legge contro il padrone di casa sul cemento statunitense e ha così conquistato il secondo Slam della propria carriera, a otto mesi dall’apoteosi agli Australian Open.

Dopo un break e contro-break nelle battute iniziali del primo set (2-2), l’azzurro ha strappato il servizio all’avversario per ben due volte e ha portato a casa il primo parziale. Nella seconda frazione si è proceduto on-serve fino al 5-4, poi sul turno in battuta dell’americano è stato Sinner ha firmato l’accelerazione che gli ha permesso di operare il break valso il 2-0. Il terzo set si è complicato quando Fritz firma lo strappo e vola sul 3-5, ma Sinner non ha mollato ed è riuscito a brekkare il rivale per ben due volte facendo festa.

Jannik Sinner ha rafforzato il numero 1 del ranking ATP, dove era svetta con addirittura 11.180 punti e più di quattromila lunghezze di vantaggio sul tedesco Alexander Zverev: ora l’obiettivo è quello di difendere il primato in graduatoria fino al termine di una stagione che si sta semplicemento rivelando stellare e storica. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi di Sinner-Fritz, finale degli US Open 2024.