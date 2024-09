US Open, i complimenti di Alcaraz e Djokovic a Sinner. E l’amico Berrettini…

Jannik Sinner ha spopolato ancora con il successo allo US Open 2024. Per l’azzurro si è trattato della seconda vittoria a livello Slam della stagione e della carriera dopo il trionfo all’Australian Open a inizio stagione. Una vittoria che lo conferma saldamente al numero 1 del mondo, il più costante e il più vincente di questo 2024.

Non sono mancati i complimenti da parte dei colleghi, a partire da Carlos Alcaraz, con il quale conferma di avere un buon rapporto. Lo spagnolo in un post su X ha scritto all’azzurro: “Congratulazioni Jannik! Te lo meriti, goditi il momento”.

Congratulations @janniksin! You deserve it! Enjoy the moment! https://t.co/uDUNKhQwRr

— Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) September 8, 2024