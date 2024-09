US Open 2024, Zverev per la conferma, Dimitrov per il sogno, Zheng-Sabalenka finale anticipata?

Lo US Open 2024 entra nelle sue fasi salienti: la giornata di martedì 3 settembre segnerà l’inizio dei quarti di finale sia al maschile che al femminile. Quattro match che si preannunciano di grande qualità e soprattutto alcuni di difficile lettura e pronostico.

Nella sessione diurna sull’Arthur Ashe Stadium saranno impegnate Paula Badosa ed Emma Navarro ad aprire il programma. Le due si sono sfidate quest’anno a Roma, con il successo da parte della giocatrice spagnola in rimonta. Badosa in questo torneo si è già salvata per un pelo contro Ruse al terzo turno, annullando un match point sul 4-5 30-40, ma agli ottavi contro Wang Yafan ha trovato un tennis brillante. Navarro è uscita alla grande da due match tosti contro Kostyuk e la campionessa uscente Gauff.

Sessione diurna che proseguirà con il match tra Taylor Fritz e Alexander Zverev. Sarà la sfida tra due giocatori che stanno esprimendo un gran tennis in questo torneo. Il tedesco ha lasciato tre set per strada, ma è sempre stato in controllo, lo statunitense invece ha rimontato contro Ruud dopo un primo set non semplice servendo come un treno, non lasciando scampo neanche a Berrettini al secondo turno. I precedenti dicono 5-4 per il giocatore di Amburgo: tanti match sono stati molto vicini.

Sessione serale che sarà condita da due match bellissimi: si comincerà con l’incontro da Zheng Qinwen e Aryna Sabalenka. Si tratta del replay della finale dell’Australian Open che finì saldamente nelle mani della bielorussa, ma adesso la cinese arriva forte del successo alle Olimpiadi e di un pieno di fiducia fatto anche in questo torneo, superando due insidie come Vekic e Anisimova.

Si chiuderà con il confronto da Grigor Dimitrov e Frances Tiafoe: l’entusiasmo dello statunitense che esce da due match durissimi contro Shelton e Popyrin, contro l’esperienza del bulgaro, che sta continuando a vivere una seconda giovinezza e ha vinto un bellissimo ottavo contro Rublev al quinto.