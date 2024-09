US Open 2024, Tommy Paul raggiunge Sinner negli ottavi. Alex de Minaur avanza

Calato il sipario su questa giornata dedicata ai terzi turni della parte alta del tabellone principale del singolare maschile degli US Open 2024. In casa Italia sarà il solo Jannik Sinner a rappresentare il Bel Paese nella seconda settimana del Major americano. L’altoatesino (n.1 del mondo) ha sconfitto nettamente l’australiano Chris O’Connell con il punteggio di 6-1 6-4 6-2, mostrando dei miglioramenti nel suo tennis.

Il prossimo avversario negli ottavi di finale di Sinner sarà l’americano Tommy Paul. Il n.14 del mondo ha piegato il giovane canadese Gabriel Diallo (n.143 ATP) con il punteggio di 6-7 (5) 6-3 6-1 7-6 (3) e sfiderà dunque il nostro portacolori. Niente da fare per Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli. Il ligure (n.30 ATP) ha un po’ deluso contro l’australiano Jordan Thompson: 7-5 6-2 7-6 (5) il punteggio in favore dell’aussie. Un’occasione mancata per il giocatore italiano, vista la parte di tabellone in cui si trovava.

Thompson, dunque, affronterà il connazionale Alex de Minaur (n.10 del seeding) che ha piegato uno stanco Daniel Evans (n.184 del mondo) sul punteggio di 6-3 6-7 (4) 6-0 6-0. Cobolli (n.31 ATP) ha dovuto alzare bandiera bianca contro Daniil Medvedev (n.5 ATP): 6-3 6-4 6-3 lo score in favore del russo. Medvedev negli ottavi giocherà contro il portoghese Nuno Borges (n.34 del mondo), uscito vittorioso dalla maratona contro il giovane ceco Jakub Mensik (n.65 ATP): 6-7 (5) 6-1 3-6 7-6 (6) 6-0 il riscontro in favore del lusitano.

A completamento sono arrivate le nette affermazioni di Tomas Machac e di Jack Draper: il ceco (n.39 del ranking) ha battuto il belga David Goffin (n.78 del mondo) per 6-3 6-1 6-2; il britannico (n.25 ATP) ha piegato il giustiziere di Carlos Alcaraz, Botic van de Zandschulp (n.74 del mondo), per 6-3 6-4 6-2.