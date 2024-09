US Open 2024, Swiatek festeggia la 100a Slam ed ora sfida Pegula. Muchova elimina Paolini, Haddad Maia ai quarti

Si è completato il tabellone dei quarti di finale dello US Open 2024 femminile. Alla centesima partita Slam della carriera, Iga Swiatek conquista la sua vittoria numero ottantotto. La polacca continua a non lasciare set alle avversarie, dominando anche contro la russa Liudmila Samsonova con il punteggio di 6-4 6-1. Una partita che ha visto la numero uno del mondo alzare il proprio livello in maniera inarrestabile dalla fine del primo set, vincendo ben sette game consecutivi, con una striscia che ha fatto calare il sipario sul match.

Nei quarti di finale Swiatek se la vedrà con una delle giocatrici più in forma del mondo, Jessica Pegula. L’americana ha vinto il 1000 di Toronto e poi fatto finale a Cincinnati, presentandosi a New York con grandi ambizioni e con il desiderio di conquistare la prima semifinale Slam della carriera. Pegula ha battuto in due set la russa Diana Shnaider per 6-4 6-2.

Si ferma agli ottavi il cammino di Jasmine Paolini. La numero uno d’Italia è stata sconfitta con un duplice 6-3 alla ceca Karolina Muchova, semifinalista lo scorso anno a New York. Proprio da quel risultato non si è più rivista la vera Muchova, visto che la nativa di Olomouc ha dovuto fare i conti con i postumi dell’operazione al polso destro di fine 2023. Chiuso il capitolo con l’ultimo Slam, adesso per Paolini ci sarà l’obiettivo di qualificarsi alle WTA Finals sia in singolare sia in doppio, senza dimenticare gli impegni in maglia azzurra in BJK Cup.

Muchova affronterà ora la brasiliana Beatriz Haddad Maia, che per la prima volta si è spinta ai quarti di finale nello Slam americano. La tennista sudamericana ha messo fine al sogno di Caroline Wozniacki di ritornare proprio tra le prime otto a New York, battendo la danese al termine di una gran battaglia di tre set con il punteggio di 6-2 3-6 6-3.

RISULTATI US OPEN 2024 TABELLONE FEMMINILE (2 SETTEMBRE)

Muchova (Cze) b. Paolini (Ita) 6-3 6-3

Pegula (Usa) b. Shnaider (Rus) 6-4 6-2

Haddad Maia (Bra) b. Wozniacki (Den) 6-2 3-6 6-3

Swiatek (Pol) b. Samsonova (Rus) 6-4 6-1