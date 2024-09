US Open 2024, Medvedev demolisce Borges. De Minaur fa suo il derby, primi quarti Slam per Draper

In attesa dell’esito della sfida tra Jannik Sinner e Tommy Paul, si sono chiuse le altre tre partite di giornata nel tabellone maschile. Daniil Medvedev aspetta proprio il vincitore della sfida tra l’italiano e l’americano. Il russo ha dominato quest’oggi il portoghese Nuno Borges in un match davvero senza storia. Una prestazione di altissimo livello per il numero cinque del mondo, che ha lasciato appena quattro game all’avversario, sconfitto con un perentorio 6-0 6-1 6-3 in un’ora e quarantotto minuti di gioco.

Ci ha impiegato quattro minuti in meno, invece, Jack Draper per qualificarsi per il primo quarto di finale Slam della carriera. Uno US Open finora straordinario per il britannico, che non ha ancora perso un set e con gli avversari che sono riusciti a fare al massimo quattro game in un solo set. Anche oggi Draper ha dominato e ha sconfitto il ceco Tomas Machac in tre set con il punteggio di 6-3 6-1 6-2.

Adesso per Draper ci sarà la sfida contro Alex De Minaur, che torna nei quarti di finale a New York quattro anni dopo l’ultima volta. Il numero dieci del mondo ha vinto il derby australiano con Jordan Thompson, imponendosi in quattro set con il punteggio di 6-0 3-6 6-3 7-5 dopo tre ore di gioco. Quella con Draper è sicuramente una partita molto complicata per De Minaur, che sogna di raggiungere la sua prima semifinale Slam della carriera dopo che in questa stagione si è fermato ai quarti sia al Roland Garros sia a Wimbledon.

RISULTATI US OPEN 2024 TABELLONE MASCHILE (2 SETTEMBRE)

Draper (Gbr) b. Machac (Cze) 6-3 6-1 6-2

Medvedev (Rus) b. Borges (Por) 6-0 6-1 6-3

De Minaur (Aus) b. Thompson (Aus) 6-0 3-6 6-3 7-5