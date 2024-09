Jasmine Paolini può ancora eguagliare Francesca Schiavone: gli incroci agli US Open per diventare n.4

Jasmine Paolini è stata eliminata negli ottavi di finale degli US Open 2024 di tennis, incassando in tutto dall’inizio del torneo 240 punti per il ranking WTA: l’azzurra nel ranking dello scorso lunedì si trovava al quinto posto a quota 5168 punti, mentre al momento è al numero 4 virtuale con 5398, avendo guadagnato una posizione e 230 punti netti.

Paolini, infatti, lunedì 9 settembre scarterà i 10 punti degli US Open 2023, in quanto lo scorso anno uscì all’esordio nel torneo statunitense: qualora almeno il 4° posto fosse confermato a fine torneo, Paolini andrebbe a ritoccare il best ranking, avendo raggiunto il numero 5 del mondo il 15 luglio scorso, dopo Wimbledon, ed inoltre andrebbe anche ad eguagliare il miglior piazzamento di Francesca Schiavone, raggiunto per la prima volta il 31 gennaio 2011, dopo gli Australian Open.

Per riuscirci, però, l’azzurra ora dovrà guardare ai risultati delle avversarie: due tenniste, infatti, possono ancora superare l’italiana, che nella peggiore delle ipotesi potrebbe ritrovarsi sesta al termine degli US Open. Possono scavalcare Jasmine Paolini, infatti, la statunitense Jessica Pegula, in caso di approdo in semifinale (5700), e la cinese Zheng Qinwen, in caso di vittoria del torneo (5550).

RANKING WTA JASMINE PAOLINI 9 SETTEMBRE

Ranking lunedì 26 agosto: 5168, 5° posto.

Punti da scartare lunedì 9 settembre: 10 (1° turno US Open 2023).

Punti da incamerare lunedì 9 settembre: al momento 240 (US Open 2024).

Ranking dopo l’eliminazione al quarto turno: 5398 punti, 4° posto virtuale. Possono superarla Jessica Pegula, in caso di approdo in semifinale (5700), e Zheng Qinwen, in caso di vittoria del torneo (5550).