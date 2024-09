United Rugby Championship: Scrafton espulso e Treviso crolla a Glasgow

Si è appena conclusa allo Scotstoun Stadium di Glasgow la sfida valevole per la seconda giornata dell’United Rugby Championship e in campo sono scesi i padroni di casa Warriors e la Benetton Treviso. Due formazioni uscite deluse dall’esordio stagionale e che erano già a caccia di punti fondamentali nella lunga corsa ai playoff.

Parte bene la Benetton, che costruisce tanto nei primissimi minuti, ma non concretizza. Così, però, al primo possesso colpisce subito Glasgow. Al 6’ contrattacco dai propri 22 per gli scozzesi, palla che velocemente arriva a Steyn e Warriors avanti 7-0. Reagisce la Benetton Treviso e al 13’ va in meta il neoentrato Odogwu, ma dopo un paio di minuti viene annullato per un in avanti a inizio azione. E subito dopo arriva il raddoppio dei padroni di casa, con un passaggio molto al limite dell’in avanti e va fino in fondo Fagerson e punteggio sul 14-0.

Non demorde la Benetton Treviso, che nonostante il punteggio sta giocando bene e costruendo molto. E al 33’, finalmente, il tanto lavoro fatto porta al risultato, con una touche sui 5 metri che si trasforma in una maul e alla fine è Spagnolo a schiacciare per il 14-7. Prima dell’intervallo c’è ancora tempo per una clamorosa azione di Glasgow, con Tom Jordan che sulla linea laterale schiaffeggia un pallone che sta rimbalzando e serve Tuipulotu per la terza meta scozzese. Ma questa volta il Tmo punisce i padroni di casa perché lo schiaffo è in avanti. A tempo praticamente scaduto, però, una bruttissima notizia per Treviso. Placcaggio alto e pericoloso di Scrafton e cartellino rosso diretto per la seconda linea biancoverde e Benetton in 14 per tutta la ripresa.

Nonostante l’inferiorità prova a reagire la squadra veneta a inizio ripresa e dopo due minuti di gioco costringe gli scozzesi al fallo e Umaga va sulla piazzola per il 14-10. Ma poco dopo un errore banale nella propria metà campo, una palla persa da Fekitoa e arriva Darge che raccoglie e punteggio sul 21-10. È la meta che taglia le gambe a Treviso e al 50’ arriva la meta del bonus per Glasgow, con Dobie che dribbla la difesa veneta e schiaccia il 28-10.

Match virtualmente chiuso, dunque, con Glasgow che porta a casa il bottino massimo, mentre Treviso vede anche il bonus troppo lontano, sia offensivo sia difensivo. E al 62’ arriva anche il cartellino giallo a Odogwu, per un placcaggio su un giocatore in aria e Benetton in 13 per 10 minuti. E subito dopo si concede il bis Steyn e Warriors che scappano sul 35-10. E al 68’ piove sul bagnato e terzo cartellino per Treviso, anche questo giallo, per Favretto che trattiene illegalmente un avversario. Al 71’ altra meta per i padroni di casa, ma anche questa annullata dal Tmo per un palese in avanti. Altra meta annullata al 77’ per un piede che esce a Darge prima di schiacciare. Meta che arriva a tempo scaduto con Ferrie e punteggio finale che viene fissato sul 42-10.