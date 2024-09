United Rugby Championship, le Zebre Parma all’esordio a Cardiff

Prende il via questo weekend la nuova stagione dell’United Rugby Championship e le Zebre Parma esordiranno venerdì sera in Galles contro Cardiff. Un match subito complicato per i ragazzi di Massimo Brunello che hanno l’obbligo di migliorare la pessima stagione dell’anno scorso.

La franchigia federale, infatti, ha chiuso la stagione passata con una sola vittoria e un pareggio al proprio attivo, seguite da 16 sconfitte e un ultimo posto in classifica. I problemi gestionali, acuiti dall’ennesimo cambio societario e dalla crisi economica federale, non hanno certo aiutato una squadra che da anni fatica ad avere una propria identità. E quest’anno non promette salti di qualità, con un mercato ridotto all’osso e il nuovo coach Brunello chiamato a ottenere molto da una rosa oggettivamente limitata.

Di contro, anche la stagione di Cardiff non è stata ottima l’anno scorso, con i gallesi che hanno mancato l’accesso ai playoff, chiudendo al dodicesimo posto. Proprio per questo la sfida di domani assume il sapore di un test importante per le Zebre Parma, che in trasferta, ma contro una formazione non imbattibile, dovranno cercare di capire a che punto sono dopo il bel successo nella pre-season contro Glasgow.

ZEBRE – la formazione

15. Geronimo Prisciantelli

14. Ben Cambriani

13. Giulio Bertaccini (Permit Valorugby Emilia)

12. Luca Morisi

11. Jacopo Trulla

10. Giovanni Montemauri

9. Ratko Jelic

8. Giovanni Licata (Capitano)

7. Samuele Locatelli (Permit Rugby Viadana)

6. Davide Ruggeri

5. Leonard Krumov

4. Matteo Canali

3. Matteo Nocera

2. Tommaso Di Bartolomeo

1. Luca Rizzoli

A disposizione

16. Giampietro Ribaldi

17. Danilo Fischetti

18. Juan Pitinari

19. Andrea Zambonin

20. Giacomo Ferrari

21. Patricio Baronio (Permit Rugby Viadana)

22. Francesco Ruffolo (Permit Rugby Colorno)

23. Giacomo Da Re