United Rugby Championship: la Benetton Treviso a Glasgow per crescere

Torna in campo questo weekend l’United Rugby Championship e venerdì sera allo Scotstoun Stadium scenderanno in campo i Glasgow Warriors e la Benetton Treviso. Due formazioni uscite deluse dall’esordio, con gli scozzesi sconfitti di misura a Belfast, mentre i veneti hanno agguantato un brutto pareggio in casa con gli Scarlets.

La sfida è tra due formazioni che puntano decise ai playoff, ma che devono cambiare velocemente ritmo, viste anche le prestazioni nelle amichevoli prima della stagione. “Ci sono caduti troppi palloni a terra e in quelle situazioni è difficile creare gioco. Ci sono stati anche degli errori di esecuzione nei calci, per mettere la squadra in una posizione migliore nel generare pressione all’avversario. Credo che la squadra abbia recepito questi insegnamenti” ha ammesso Jacob Umaga in vista del secondo turno del torneo.

“Penso sarà una partita dove conta la velocità, a Glasgow è spesso così. Sono una squadra piena di insidie e a cui piace giocare al largo. Dovremo tenerli sotto pressione per non farli esprimere al meglio. Sono i campioni in carica e vogliamo farci trovare pronti per la sfida” ha continuato il trequarti biancoverde.

Glasgow e Treviso sono comunque due formazioni con una rosa ampia e in vista della sfida di venerdì sera vedremo molti cambi nei due XV, con Marco Bortolami che ha avuto indicazioni precise contro gli Scarlets per capire dove migliorare la sua squadra. Vincere non sarà facile, ma è dalle trasferte più insidiose che deve partire la corsa dei biancoverdi ai playoff.