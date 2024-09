Trofeo Matteotti 2024: Orluis Aular beffa Alessandro Covi sul traguardo di Pescara

Non arriva la sesta vittoria consecutiva per Marc Hirschi e non c’è, per pochissimo, l’ennesimo trionfo della devastante UAE Emirates al Trofeo Matteotti. Ad imporsi nell’edizione numero 76 delle corsa con partenza ed arrivo a Pescara è infatti un venezuelano: si tratta di Orluis Aular.

Terza vittoria stagionale per il classe 1996 della Caja Rural – Seguros RGA, ex campione nazionale su strada, quest’anno trionfatore della prova a cronometro in Venezuela. Una volata ristretta ha deciso la corsa, con un drappello di dieci uomini che si è riuscito ad avvantaggiare nella penultima tornata del circuito sulla salita di Colle Scorrano.

Aular ha sfruttato le sue doti da passista veloce per primeggiare allo sprint battendo l’azzurro Alessandro Covi, tornato brillante in questo finale di stagione dopo le tante difficoltà fisiche di inizio anno. Terzo il kazako Alexey Lutsenko che precede altri due azzurri a completare la top-5: Davide De Pretto e Marco Tizza.