Tour of Britain 2024: Paul Magnier vince la prima tappa, settimo Edoardo Zambanini

Prima tappa per il Tour of Britain, giunto alla sua ventesima edizione. Frazione con partenza ed arrivo in quel di Kelso, con alcune ascese sul finale ad allungare il gruppo prima della volata conclusiva dominata dal francese Paul Magnier.

Il giovanissimo classe 2004 della Soudal Quick-Step conquista la sua terza vittoria in stagione, alla prima annata tra i professionisti, candidandosi ad un ruolo da protagonista degli sprint di gruppo per i prossimi anni.

Volata doveva essere e volata è stata con il transalpino che è riuscito a prevalere sui padroni di casa Ethan Vernon (Israel-PremierTech), Robert Donaldson (Trinity Racing) e Tom Pidcock (Ineos Grenadiers), andando a vestire ovviamente la maglia di leader della classifica generale.

In casa Italia da sottolineare l’ottimo piazzamento di Edoardo Zambanini (Bahrain – Victorious), settimo.