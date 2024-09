Tom Slingsby avvisa Luna Rossa: “Li stiamo raggiungendo, li possiamo superare”

American Magic ha perso le prime due regate disputate contro Luna Rossa nell’ambito delle semifinali della Louis Vuitton Cup, il torneo che designa chi sarà lo sfidante di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. Gli statunitensi sono partiti sempre meglio degli italiani, ma poi Team Prada Pirelli è sempre riuscito a recuperare e a sorpassare, issandosi così sul 2-0 nella serie al meglio delle nove regate (passa il turno chi ne vince cinque).

Il timoniere Tom Slingsby ha fatto un punto della situazione al termine della prima giornata di gare: “Siamo molto contenti di come abbiamo regatato. I ragazzi hanno fatto un lavoro straordinario, ma perdere due prove ravvicinate fa male. Abbiamo apportato alcuni miglioramenti alla barca e la sentiamo un po’ meglio, un po’ più affidabile. Sentiamo di essere a buon punto. Sappiamo che oggi sarebbe potuta andare diversamente e siamo motivati in vista di domani”.

Il leader del sodalizio a stelle e strisce ha poi proseguito: “Se pensiamo a dove eravamo anche solo una settimana fa, ora sembra che ci stiamo avvicinando, che li stiamo raggiungendo. Loro possono superarci, ma ora sembra che anche noi possiamo superarli. In passato non abbiamo mai trovato un modo per superarli, oggi abbiamo avuto la sensazione di poterlo fare. Siamo fiduciosi, abbiamo iniziato bene oggi, possiamo ancora migliorare”.