Tennis, Novak Djokovic: “L’oro olimpico è il più grande risultato della mia carriera. Su di me c’è sempre grande pressione”

Il 2024 è stato un anno speciale per Novak Djokovic. Il serbo non è riuscito a vincere uno Slam, ma ha portato a casa proprio quell’unico trofeo che gli mancava nella sua immensa bacheca. Infatti Djokovic ha conquistato la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024, riuscendo a rompere la maledizione olimpica dopo le delusioni delle edizioni precedenti.

In un’intervista a RTS l’ex numero uno del mondo ha parlato proprio del trionfo parigino: “La medaglia d’oro olimpica è il più grande risultato della mia carriera finora. Principalmente perché ho avuto l’opportunità di rappresentare ancora una volta la Serbia in un evento sportivo di importanza mondiale. Inoltre, considerando la mia storia olimpica, fatta di sconfitte dolorose, questa vittoria assume un significato ancora più speciale”.

Una stagione complicata, condizionata anche dall’infortunio al ginocchio: “I Giochi Olimpici si svolgono solo ogni quattro anni. Sono arrivato a questi Giochi senza aver vinto nessun titolo in precedenza. Mi sono operato al ginocchio, ho 37 anni e ho battuto un avversario che mi aveva appena sconfitto a Wimbledon Tutto questo lo rende molto speciale. È il più grande insieme di emozioni della mia carriera, è difficile descriverlo a parole”.

Sulla pressione che continua ad avere ogni volta che scende in campo in ogni torneo: “C’è sempre una pressione generale per vincere, ma anche da me stesso, essendo un perfezionista. I Giochi Olimpici erano il mio obiettivo principale. Ero molto preoccupato dopo l’infortunio al ginocchio al Roland Garros, ma quando sono riuscito a giocare la finale di Wimbledon. Mi sono sentito sollevato perché sapevo che sarei stato pronto per le Olimpiadi”.