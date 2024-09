Tennis, Lindsay Davenport durissima su Jannik Sinner: “Perchè gli è stato permesso di giocare”?

“Perchè a Jannik Sinner è stato permesso di giocare tutto l’anno? Non è giusto”. Parole durissime quelle di Lindsay Davenport riservate al fresco vincitore dello US Open 2024. Nonostante una sentenza di 33 pagine del Tribunale Indipendente Sport Resolutions, a quanto pare, non è servita a spegnere le polemiche sul caso legato all’altoatesino.

La tre volte vincitrice di un torneo del Grande Slam non ha usato giri di parole per spiegare il suo punto di vista. Anche se per ora la WADA non ricorrerà al TAS contro la sentenza che ha assolto il numero del mondo (ha chiesto però una documentazione aggiuntiva) e un ricorso appare comunque non all’ordine del giorno, l’ex tennista statunitense ha voluto comunque dire la sua.

Le parole della statunitense: “Sono sinceramente scioccata, come la maggior parte delle persone. Sembra che stiamo scoprendo solo ora quello che è accaduto dietro le quinte. Perché gli è stato permesso di giocare tutto l’anno? Non è giusto nei confronti degli altri giocatori, è ovvio che non tutti vengono trattati allo stesso modo”.

“Il discorso vale soprattutto per i giocatori con una classifica inferiore – incalza – I soldi sembrano essere il fattore decisivo, perché hai maggiori possibilità di pagare i migliori avvocati e tutto ciò che serve”. La californiana di Palos Verdes ha attaccato duramente Jannik Sinner e lo ha fatto in un’intervista a SportKlub. Parole che vanno ad aggiungersi ad altri commenti su questo caso. L’altoatesino, come sempre, non commenterà né risponderà, consapevole di essere nel giusto.