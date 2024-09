Tennis, Elena Rybakina chiude la sua stagione: l’annuncio sui social della n.4 del mondo

Tanti problemi per Elena Rybakina. La kazaka continua ad aggiornare l’elenco dei suoi forfait in questo 2024 e l’ultimo aggiornamento non è positivo per lei. La kazaka (n.4 del mondo) ha infatti annunciato sui social la chiusura anticipata sulla sua stagione, proprio per la necessità di rimettersi in sesto ed essere al via della nuova stagione in Australia.

“Quest’anno è stato estremamente duro per me. Sfortunatamente, non potrò giocare di nuovo nel 2024. Gli infortuni che ho avuto hanno bisogno di un po’ di tempo per guarire e riprendersi. Grazie per tutto il vostro supporto. Ci rivedremo in campo in Australia (forse)“, ha scritto in una storia Rybakina, non precisando la natura delle sue criticità.

Certo è che dopo la semifinale persa a Wimbledon dalla ceca Barbora Krejcikova, la n.4 WTA ha disputato solo due partite: a Cincinnati, sconfitta dalla canadese Leylah Fernandez e agli US Open ritiratasi prima della sfida di secondo turno, dopo aver vinto all’esordio contro la qualificata australiana Destanee Aiava.