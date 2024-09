Tabellone WTA Monastir 2024: Lucia Bronzetti unica italiana al via in Tunisia

Mentre a New York gli US Open continuavano il loro viaggio verso le fasi decisive, a Monastir è stato sorteggiato il tabellone che segnerà la ripresa del tennis a livello di circuito WTA. Il 250 tunisino è stato creato in origine come vera e propria celebrazione di Ons Jabeur, ma il momento della miglior giocatrice del Paese non è semplice e, in più, anche la collocazione temporale non aiuta in questo senso.

Per l’Italia, fatta salva Camilla Rosatello nelle qualificazioni, una sola italiana in gara. Si tratta di Lucia Bronzetti, che dopo il secondo turno a Flushing Meadows (perso contro Aryna Sabalenka, ma con la bielorussa c’era ben poco da fare) entrerà in Tunisia da testa di serie numero 7 e sfiderà l’ungherese Dalma Galfi. Non è proprio una delle pescate più benevole per la riminese, che ha perso due volte su tre con la magiara.

A comandare il tabellone c’è la belga Elise Mertens, che conta sui punti in Tunisia per provare a riprendere fiducia e, perché no, un posto tra le prime 30 della classifica mondiale. Le regole attuali dei 250, com’è noto, hanno depauperato un campo partenti che in altrimenti caso sarebbe stato migliore, ma qualcosa d’interessante c’è.

Ci si riferisce a match come Blinkova-Sorribes Tormo, ma non solo. Tra le wild card c’è, abbastanza incredibilmente, quella destinata a Kristina Mladenovic. La francese da un paio d’anni non riesce più a tenere il ritmo del circuito maggiore in singolare, ma talvolta in doppio fa ancora la sua figura. Anzi, più di talvolta, visto che è arrivata in finale agli US Open con la cinese Shuai Zhang.

TABELLONE WTA 250 MONASTIR 2024

Mertens (BEL) [1]-Zakharova

Tsurenko (UKR)-Lys (GER)

Masarova (ESP)-Qualificata

Qualificata-Minnen (BEL) [6]

Parry (FRA) [3]-Bechri (TUN)

Qualificata-Lamens (NED)

Nugroho (INA) [WC]-Hontama (JPN)

Qualificata-Cristian (ROU) [5]

Bronzetti (ITA) [7]-Galfi (HUN)

Li (USA)-Mladenovic (FRA) [WC]

Parks (USA)-Miyazaki (GBR)

Qualificata-Podoroska (ARG) [4]

Blinkova [8]-Sorribes Tormo (ESP)

Sherif (EGY)-Fett (CRO)

Sramkova (SVK)-Qualificata

Bassols Ribera (ESP)-Burel (FRA) [2]