Supercoppa Italiana basket 2024 oggi: orari semifinali Olimpia Milano-Venezia e Napoli-Virtus Bologna, tv, streaming

Prende il via ufficialmente oggi la stagione italiana della palla a spicchi e all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno andranno in scena le semifinali della Supercoppa Italia 2024. Sul parquet emiliano scenderanno i campioni d’Italia dell’EA7 Emporio Armani Milano, l’Umana Reyer Venezia, i vincitori della Coppa Italia del Napoli Basket e la Virtus Segafredo Bologna

Si inizierà alle ore 18, quando la formazione di Ettore Messina affronterà i veneti guidati da Neven Spahija, mentre alle 20.45 sarà la volta dei campani di Igor Miličić che sfideranno i vicecampioni d’Italia guidati da Luca Banchi. Due sfide che, sulla carta, dovrebbero vedere Milano e Bologna favorite d’obbligo, ma a inizio stagione le sorprese sono sempre dietro l’angolo e le due partite di Casalecchio di Reno promettono emozioni e battaglia.

La Supercoppa Italiana 2024 si giocherà tra oggi, sabato 21, e domani, domenica 22 settembre, con la finalissima. La diretta tv verrà assicurata dalle telecamere di Eurosport 2 integralmente. In streaming sarà affidata a Discovery+, SkyGo e DAZN. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

SEMIFINALI SUPERCOPPA ITALIANA 2024 BASKET

Sabato 21 settembre

Ore 18:00 Olimpia EA7 Emporio Armani Milano-Umana Reyer Venezia – Diretta tv su Eurosport 2

Ore 20:45 Napoli Basket-Virtus Segafredo Bologna – Diretta tv su Eurosport 2

PROGRAMMA SUPERCOPPA ITALIANA 2024 BASKET : DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 2

Diretta streaming: Discovery+, SkyGo, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport