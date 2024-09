Superbike oggi in tv, GP Italia 2024: orari Superpole Race e gara-2, streaming, programma TV8 e Sky

Oggi, domenica 22 settembre, si chiuderà il week end di Cremona, tappa del Mondiale 2024 di Superbike. Sull’inedito circuito italiano i piloti della categoria delle derivate dalla serie si daranno battaglia. Messa in archivio un sabato con la Superpole e gara-1, i centauri saranno chiamati a dare il meglio di loro stessi per la massimizzazione della propria prestazione.

Si è reduci dal primo trionfo in carriera nella categoria di Danilo Petrucci. Splendida gara-1 del centauro del Team Barni, in una manche terminata prima del tempo (a sei giri dalla conclusione) per un problema di natura tecnica che ha costretto la Direzione Gara a intervenire.

Sul fronte campionato, ottimo il secondo posto di Nicolò Bulega, che vista l’assenza di Toprak Razgatlioglu per infortunio, si è avvicinato ancora di più al turco. L’emiliano dista dal leader della classifica mondiale 35 lunghezze e oggi ha una nuova chance per accorciare le distanze. Ci si aspetta molto anche da Andrea Iannone, ieri in lizza per il podio prima di cadere.

GP ITALIA SUPERBIKE 2024 OGGI IN TV

Domenica 22 settembre

11.00 Superbike, Superpole Race – Diretta tv su Sky Sport Arena (204), TV8.

15.30 Superbike, Gara-2 – Diretta tv su Sky Sport Arena (204).

