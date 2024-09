Superbike oggi, GP Aragon 2024: orari prove libere, tv, streaming

Oggi, venerdì 27 settembre, prima giornata del week end di Aragon, terzultima tappa del Mondiale 2024 di Superbike. Sul circuito spagnolo i centauri della massima categoria delle derivate dalla serie su due-ruote andranno in cerca della miglior messa a punto possibile per essere pronti a un week end particolarmente intenso come sempre.

Si riparte dopo quanto è accaduto a Cremona. L’assenza nell’appuntamento italiano, dopo quella in Francia, non è costata la vetta della classifica a Toprak Raztgatlioglu. L’alfiere della BMW comanda la graduatoria con 365 punti, 13 in più di Nicolò Bulega, mentre il distacco dello spagnolo Alvaro Bautista è di 82 lunghezze. Pertanto, tutto sembrerebbe limitato al confronto tra Toprak e Nicolò.

Razgatlioglu è stato dichiarato fit per il round iberico. Di sicuro, Aragon non è stato uno dei circuiti migliori per Toprak, mentre l’anno scorso Bulega fece doppietta nel WorldSSP. Se l’emiliano dovesse vincere tutte e tre le gare in terra spagnola, sarà da capire quale sarà il rendimento del turco, di sicuro non al meglio della forma.

Tra gli outsider on fire c’è sicuramente Danilo Petrucci. Il pilota umbro del Barni Spark Racing Team ha realizzato a Cremona una storica e magica tripletta. Dando uno sguardo alle statistiche, sono arrivati otto podi nelle ultime nove gare per Danilo. Vedremo se questi dati avranno ulteriori aggiornamenti.

La prima giornata del week end del Mondiale di Superbike ad Aragon (Spagna) sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo e su NOW. TV8 e TV8.it non copriranno il day-1 in terra iberica. OA Sport vi darà aggiornamenti sullo sviluppo del primo giorno di prove libere.

GP ARAGON SUPERBIKE 2024 OGGI

Venerdì 27 settembre

Ore 10.20 Superbike, prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Arena (204).

Ore 15.00 Superbike, prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

