Superbike, Nicolò Bulega conquista la Superpole ad Aragon! Bene Iannone e Petrucci, 5° Razgatlioglu

Nicolò Bulega ha conquistato la Superpole del Round di Aragon, terzultimo appuntamento del Mondiale 2024 di Superbike. Sul tracciato iberico, l’alfiere della Ducati ha siglato il best time di 1:47.840, l’unico a infrangere il muro dell’1:48. Confermato, dunque, il feeling dell’emiliano che su questa pista aveva fatto bene nel campionato Supersport dell’anno scorso.

Un trionfo della Rossa questo time-attack, dal momento che sono ben quattro le Panigale V4R nei primi quattro posti. Oltre a Bulega, troviamo Andrea Iannone (+0.368), lo spagnolo Alvaro Bautista (+0.418) e Danilo Petrucci (+0.474). Un quartetto ducatista che vorrà mettersi in evidenza in gara-1, che prenderà il via dalle ore 14.00.

Il citato Bulega, da questo punto di vista, cercherà di fare la differenza per prendersi ancora più punti nei confronti di Toprak Razgatlioglu. Il turco, tornato in sella alla BMW dopo aver saltato per infortunio gli appuntamenti in Francia e in Italia, ha terminato in quinta posizione con un distacco di 0.491 dalla vetta. Vedremo se il leader del Mondiale riuscirà a inventarsi qualcosa nella prima manche prevista.

Parlando degli altri piloti italiani, giusto sottolineare il settimo posto di Andrea Locatelli (Yamaha), il 16° di Axel Bassani (Kawasaki) e il 18° di Michael Ruben Rinaldi.

CLASSIFICA SUPERPOLE ROUND ARAGON SUPERBIKE 2024

1 11 BULEGA Nicolo Ducati Panigale V4R 1’47.840 6 +0.085 +3.952 +5.895 1’54.542 319 322 1’47.840

2 29 IANNONE Andrea Ducati Panigale V4R 1’48.208 +0.368 5 +0.127 +0.451 +0.950 1’48.981 320 326 1’48.208

3 1 BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4R 1’48.258 +0.418 6 +0.103 +0.424 +0.660 1’48.665 324 330 1’48.258

4 9 PETRUCCI Danilo Ducati Panigale V4R 1’48.314 +0.474 6 +2.681 +7.929 +12.956 2’01.711 314 320 1’48.314

5 54 RAZGATLIOGLU Toprak BMW M 1000 RR 1’48.331 +0.491 5 +0.225 +1.210 +1.573 1’49.576 323 324 1’48.331

6 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 1’48.348 +0.508 6 PIT IN 315 320 1’48.348

7 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 1’48.357 +0.517 5 +0.560 +1.169 +1.673 1’50.257 316 321 1’48.357

8 14 LOWES Sam Ducati Panigale V4R 1’48.382 +0.542 6 +5.664 +8.361 +10.431 1’58.788 317 321 1’48.382

9 7 LECUONA Iker Honda CBR1000 RR-R 1’48.408 +0.568 5 +0.183 +1.610 +3.425 1’51.942 315 320 1’48.408

10 31 GERLOFF Garrett BMW M 1000 RR 1’48.655 +0.815 6 +0.027 +0.404 +0.571 1’48.655 323 323 1’48.655

11 60 VAN DER MARK Michael BMW M 1000 RR 1’48.699 +0.859 6 +8.342 +9.113 +9.446 1’57.660 319 325 1’48.699

12 97 VIERGE Xavi Honda CBR1000 RR-R 1’48.747 +0.907 5 +0.209 +0.502 +0.910 1’49.237 320 325 1’48.747

13 65 REA Jonathan Yamaha YZF R1 1’48.900 +1.060 5 +0.289 +0.710 +1.984 1’50.304 315 317 1’48.900

14 45 REDDING Scott BMW M 1000 RR 1’48.951 +1.111 5 +0.452 +0.790 +1.272 1’49.540 322 324 1’48.951

15 87 GARDNER Remy Yamaha YZF R1 1’49.038 +1.198 6 +0.255 +0.822 +0.980 1’56.435 313 319 1’49.038

16 47 BASSANI Axel Kawasaki ZX-10RR 1’49.053 +1.213 5 +0.365 +0.917 +1.409 1’49.678 317 320 1’49.053

17 28 RAY Bradley Yamaha YZF R1 1’49.095 +1.255 6 +0.396 +3.333 +4.462 1’53.336 309 313 1’49.095

18 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4R 1’49.102 +1.262 7 +0.438 +1.085 +1.734 1’50.461 315 320 1’49.102

19 53 RABAT Tito Kawasaki ZX-10RR 1’49.201 +1.361 6 +0.377 +0.861 +1.447 1’54.626 270 321 1’49.201

20 5 OETTL Philipp Yamaha YZF R1 1’49.975 +2.135 6 +0.612 +1.258 +1.836 1’50.364 310 314 1’49.975

21 95 MACKENZIE Tarran Honda CBR1000 RR-R 1’50.591 +2.751 6 +0.629 +1.447 +1.869 1’50.591 311 317 1’50.591

22 17 FRITZ Marvin Yamaha YZF R1 1’51.794 +3.954 6 +0.970 +2.027 +2.924 1’51.794 313 316 1’51.794