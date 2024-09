Superbike, Michael van der Mark vince gara-1 bagnata a Magny-Cours. Cade Bulega, Petrucci sul podio

Sotto il diluvio di Magny-Cours (Francia), Michael van der Mark ha fatto sua gara-1 della tappa transalpina del Mondiale 2024 di Superbike. Una prima manche caratterizzata da tantissime cadute e non a caso solo dodici piloti sono giunti al traguardo. Prova a eliminazione che ha mietuto “vittime” eccellenti come Nicolò Bulega.

L’alfiere della Ducati ufficiale non ha approfittato dell’assenza di Toprak Razgatlioglu, costretto a saltare il round francese per un lieve pneumotorace (frutto di una rovinosa caduta nelle FP2 conclusa con un impatto pericolosissimo contro un muro nella discesa che porta alla staccata della curva del Liceo). Di conseguenza il centauro turco della BMW, leader della classifica mondiale, conserva 92 lunghezze di margine nei confronti di Bulega.

Gara-1 in cui anche Jonathan Rea non è riuscito a rimanere in sella e alla fine è stato l’olandese della BMW a trovare il giusto compromesso, non lasciandosi troppo influenzare dal continuo peggioramento delle condizioni meteorologiche. Il centauro neerlandese si è imposto con 8.288 di margine nei confronti dello spagnolo Alvaro Bautista (Ducati), resosi protagonista di una strepitosa rimonta dal 17° al 2° posto, e 24.2845 di Danilo Petrucci (Ducati).

A completare il quadro della top-5 il britannico Scott Redding (BMW), capace di concludere in quarta posizione nonostante una caduta nelle prime fasi, a precedere un Andrea Iannone che ha dovuto sperimentare in sella alla sua Panigale la guida sul bagnato, dal momento che mai si era trovato a gestire queste condizioni così al limite su questa moto. In top-10 hanno concluso gli altri centauri nostrani: ottavo Andrea Locatelli (Yamaha), nono Michael Ruben Rinaldi (Ducati) e decimo Alessandro Delbianco (Yamaha).

CLASSIFICA GARA-1 ROUND FRANCIA 2024 SUPERBIKE

1 60 VAN DER MARK Michael BMW M 1000 RR LEAD LEAD 1’58.430 1’43.396 221 271

2 1 BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4R 8.288 +8.288 1’57.740 1’44.934 223 267

3 9 PETRUCCI Danilo Ducati Panigale V4R 24.285 +15.997 1’57.076 1’44.295 234 265

4 45 REDDING Scott BMW M 1000 RR 34.037 +9.752 1’58.916 1’43.620 223 260

5 29 IANNONE Andrea Ducati Panigale V4R 42.108 +8.071 1’57.569 1’46.539 247 252

6 7 LECUONA Iker Honda CBR1000 RR-R 50.799 +8.691 1’58.813 1’47.444 230 255

7 97 VIERGE Xavi Honda CBR1000 RR-R 52.361 +1.562 1’56.504 1’43.989 245 271

8 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 52.369 +0.008 1’56.434 1’42.753 242 263

9 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4R > 1′ +19.204 1’58.607 1’50.001 230 240

10 52 DELBIANCO Alessandro Yamaha YZF R1 > 1′ +6.596 1’58.906 1’47.462 237 260

11 47 BASSANI Axel Kawasaki ZX-10RR > 1′ +7.200 1’55.726 1’47.417 246 257

12 31 GERLOFF Garrett BMW M 1000 RR > 1′ +40.794 1’58.520 1’43.996 238 259

OUT 14 LOWES Sam Ducati Panigale V4R 1’49.459 259 260

OUT 87 GARDNER Remy Yamaha YZF R1 1’45.879 250 256

OUT 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 1’43.299 249 267

OUT 28 RAY Bradley Yamaha YZF R1 1’45.587 235 251

OUT 95 MACKENZIE Tarran Honda CBR1000 RR-R 1’46.248 222 235

OUT 5 OETTL Philipp Yamaha YZF R1 1’50.130 224 238

OUT 53 RABAT Tito Kawasaki ZX-10RR 1’49.779 256 256

OUT 75 LOPES Ivo Honda CBR1000 RR-R 216 216

OUT 11 BULEGA Nicolo Ducati Panigale V4R 252 252

OUT 65 REA Jonathan Yamaha YZF R1 234 234