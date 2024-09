Superbike, il ritorno di Toprak Razgatlioglu: il turco idoneo per gareggiare ad Aragon

Il ritorno di Toprak Razgatlioglu. Siamo alla vigilia del terzultimo appuntamento del Mondiale 2024 di Superbike e nel round di Aragon (Spagna) il pilota turco della BMW tornerà a girare nella massima categoria delle derivate dalla serie.

Razgatlioglu è stato dichiarato idoneo per prendere parte al week end iberico, anche se le sue condizioni saranno da valutare nel corso della FP1. Toprak è reduce dal una falda di pneumotorace (un accumulo di aria tra la parte toracica e il polmone) causata dall’incidente nel corso della seconda sessione di prove libere a Magny-Cours (Francia).

Per questa ragione, il centauro si è visto ridurre il suo vantaggio in testa alla classifica generale da 92 a 13 punti, in conseguenza delle sue defezioni in Francia e a Cremona. In assenza del turco, infatti, Nicolò Bulega (Ducati) ha conquistato due vittorie e quattro podi, accorciando le distanze in maniera considerevole nella graduatoria. A questo punto non resta che prendere atto del cronometro.

Di sicuro, Razgatlioglu non vede l’ora di salire in sella alla sua moto: “Dopo quattro settimane, torniamo. Sono davvero carico per domani. Voglio vincere, qui non ci sono mai riuscito“, le sue dichiarazioni.