Superbike, Alex Lowes domina la superpole bagnata di Magny-Cours, 2° Bulega, Bautista solo 17°

Il mago della pioggia! Alex Lowes ha fissato il miglior tempo nella superpole del Gran Premio di Francia, ottavo appuntamento del Mondiale superbike 2024, dominando la scena e rifilando distacchi abissali a tutti. Sul tracciato di Magny-Cours è la pioggia la grande protagonista della giornata con l’asfalto completamente bagnato che ha presentato un biglietto da visita particolarmente complicato ai piloti con alcuni tratti letteralmente allagati.

Alex Lowes (Kawasaki) ha fissato il limite in 1:51.946 con un vantaggio enorme (+0.772) su Nicolò Bulega (Ducati) mentre è terzo il britannico Scott Redding (BMW) a 853. Quarta posizione per lo statunitense Garrett Gerloff (BMW) a 1.081, quinta per l’olandese Michael van der Mark (BMW) a 1.533, mentre è sesto lo spagnolo Xavi Vierge (Honda) a 1.888.

Settima posizione per Axel Bassani (Kawasaki) a 1.943, quindi ottavo Jonathan Rea (Yamaha) a 2.230, nono Andrea Locatelli (Yamaha) a 2.532, mentre completa la top10 Danilo Petrucci (Ducati) a 2.865.

Si ferma in 14a posizione Andrea Iannone (Ducati) a 4.155, davanti a Michael Ruben Rinaldi (Ducati) a 4.198, mentre è 18° Alessandro Delbianco (Yamaha) a 5.531 alle spalle di Alvaro Bautista (Ducati) in grossa difficoltà a 4.684. Ricordiamo che Toprak Razgatlioglu (BMW) non prenderà parte al fine settimana dopo il brutto incidente di ieri.