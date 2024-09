Startlist cronometro Europei ciclismo 2024: orari, programma, tv, pettorali di partenza, italiani in gara

Cominciano nella giornata di domani gli Europei di ciclismo 2024 nella Limburgo belga e la prima giornata sarà interamente dedicata alle cronometro individuali: dagli juniores, passando per gli under 23, arrivando infine agli élite.

Sarà un percorso per specialisti puri quello da Heusden-Zolder a Hasselt, lungo 31.2 chilometri. Dislivello che sarà praticamente inesistente e strada che nella parte centrale sarà anche leggermente favorevole: si potranno sviluppare velocità impressionanti e fare delle medie orarie davvero notevoli. Tracciato che quindi si preannuncia essere particolarmente veloce.

L’Italia punterà su due corridori in forma come Mattia Cattaneo ed Edoardo Affini, che escono da una discreta Vuelta, specie per quanto riguarda il primo che è stato un punto di riferimento per Mikel Landa e nell’ultima cronometro di Madrid, arrivando terzo. Il favorito principale sarà però Stefan Kung, che l’ultima prova contro il tempo della Vuelta l’ha vinta.

Di seguito la startlist, i pettorali e gli orari di partenza della cronometro individuale maschile degli Europei 2024 di ciclismo. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai Sport ed Eurosport 1; in diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

STARTLIST CRONOMETRO EUROPEI CICLISMO 2024

1 ME 16:39:00.000 ………….. | …………..

28 ARIKAN Dogukan (TUR) TÜRKIYE 2 ME 16:40:00.000 ………….. | …………..

27 ARENSMAN Thymen (NED) NETHERLANDS 3 ME 16:41:00.000 ………….. | …………..

26 KLUCKERS Arthur (LUX) LUXEMBOURG 4 ME 16:42:00.000 ………….. | …………..

12 MILTIADIS Andreas (CYP) CYPRUS 5 ME 16:43:00.000 ………….. | …………..

24 POLITT Nils (GER) GERMANY 6 ME 16:44:00.000 ………….. | …………..

23 HRYNIV Vitaliy (UKR) UKRAINE 7 ME 16:45:00.000 ………….. | …………..

22 GARCIA PIERNA Raul (ESP) SPAIN 8 ME 16:46:00.000 ………….. | …………..

21 MACIEJUK Filip (POL) POLAND 9 ME 16:47:00.000 ………….. | …………..

20 KMIELIAUSKAS Rokas (LTU) LITHUANIA 10 ME 16:48:00.000 ………….. | …………..

19 JONSSON Kristinn (ISL) ICELAND 11 ME 16:49:00.000 ………….. | …………..

18 PELIKÁN János Zsombor (HUN) HUNGARY 12 ME 16:50:00.000 ………….. | …………..

17 KANNIMÄE Taavi (EST) ESTONIA 13 ME 16:51:00.000 ………….. | …………..

16 VERCOUILLIE Victor (BEL) BELGIUM 14 ME 16:52:00.000 ………….. | …………..

15 ABAY Burak (TUR) TÜRKIYE 15 ME 16:53:00.000 ………….. | …………..

14 KIRSCH Alex (LUX) LUXEMBOURG 16 ME 16:54:00.000 ………….. | …………..

13 PAPANOV Martin (BUL) BULGARIA 17 ME 16:55:00.000 ………….. | …………..

25 AFFINI Edoardo (ITA) ITALY 18 ME 16:56:00.000 ………….. | …………..

11 ILIĆ Ognjen (SRB) SERBIA 19 ME 16:57:00.000 ………….. | …………..

10 WALSCHEID Maximilian Richard (GER) GERMANY 20 ME 16:58:00.000 ………….. | …………..

9 ALVES OLIVEIRA Ivo Manuel (POR) PORTUGAL 21 ME 16:59:00.000 ………….. | …………..

8 ASGREEN Kasper (DEN) DENMARK 22 ME 17:00:00.000 ………….. | …………..

7 WÆRENSKJOLD Søren (NOR) NORWAY 23 ME 17:01:00.000 ………….. | …………..

6 HOOLE Daan (NED) NETHERLANDS 24 ME 17:02:00.000 ………….. | …………..

5 CAMPENAERTS Victor (BEL) BELGIUM 25 ME 17:03:00.000 ………….. | …………..

4 KÜNG Stefan (SUI) SWITZERLAND 26 ME 17:04:00.000 ………….. | …………..

3 CATTANEO Mattia (ITA) ITALY 27 ME 17:05:00.000 ………….. | …………..

2 BJERG Mikkel Norsgaard (DEN) DENMARK 28 ME 17:06:00.000 ………….. | …………..

1 BISSEGGER Stefan (SUI) SWITZERLAND 29 ME 17:07:00.000 ………….. | …………..