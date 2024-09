Sport in tv oggi (mercoledì 4 settembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi mercoledì 4 settembre ci aspetta una giornata ricca di sport. Prosegue la Louis Vuitton Cup, ovvero il torneo che designa lo sfidante di Team New Zealand per la America’s Cup: Luna Rossa tornerà nelle acque di Barcellona per affrontare Orient Express. Ampio spazio alle Paralimpiadi di Parigi 2024, mentre la Vuelta di Spagna propone una tappa molto interessante.

Gli amanti del grande ciclismo potranno divertirsi anche con il Tour of Britain, mentre gli appassionati di tennis si divertiranno con gli US Open: nella notte Jannik Sinner affronterà Daniil Medvedev nei quarti di finale. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi mercoledì 4 settembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Mercoledì 4 settembre

04.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Taipei Open (diretta streaming su BWF Tv)

09.00 PARALIMPIADI (diretta tv su Rai 2 ad eccezione delle fasce orarie 13.00-13.30, 18.10-18.40, 20.30-21.00 durante le quali si passerà su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

12.15 CICLISMO – Tour of Britain, seconda tappa: Darlington-Redcar (diretta streaming su Discovery+ dalle ore 15.00)

13.00 SNOOKER – Saudi Masters (diretta streaming su Discovery+)

14.00 VELA – Louis Vuitton Cup, round robin: American Magic-INEOS Britannia, Luna Rossa-Orient Express, Alinghi-American Magic, INEOS Britannia-Team New Zealand (diretta tv su Canale 20, Sky Sport Uno, Sky Sport America’s Cup per tutte le regate; diretta tv su Italia 1 solo per le regate di Luna Rossa; diretta streaming su Mediaset Infinity, Sky Go, NOW)

14.15 CICLISMO – Vuelta di Spagna, diciassettesima tappa: Arnuero-Santander (diretta tv su Eurosport 1 dalle ore 14.30; diretta streaming su Eurosport.it, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 14.30)

17.00 TENNIS – US Open, quarti di finale (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Supertennis; diretta streaming su Sky Go, Now, SuperTenniX, supertennis.tv). Sinner-Medvedev (secondo match dalle ore 01.00)

18.00 CALCIO FEMMINILE (Champions League, qualificazioni) – Broendby-Fiorentina (diretta streaming sul sito della Fiorentina)