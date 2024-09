Sport in tv oggi (mercoledì 25 settembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, mercoledì 25 settembre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sui Mondiali di ciclismo su strada con il Team Relay mixed. L’Italia, sulla spinta di Filippo Ganna, Edoardo Affini ed di Elisa Longo Borghini punta al metallo più pregiato. Nelle prime ore del mattino italiani da notare l’esordio di Matteo Berrettini nel torneo di Tokyo, al pari di Luciano Darderi. La campagna asiatica sarà portata avanti a Pechino con il torneo WTA. Primo turno per Martina Trevisan e Lucia Bronzetti.

In primo piano l’impegno in Champions League di calcio femminile della Fiorentina contro il Wolfsburg nel ritorno del playoff della massima competizione continentale, mentre la Lazio inizierà il proprio percorso nell’Europa League di calcio maschile.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, mercoledì 25 settembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Mercoledì 25 settembre

04.00 Tennis, ATP Tokyo: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Darderi vs Navone 1° match e inizio match dalle 04.00 italiane; Berrettini vs van de Zandschulp 2° match e inizio dalle 04.00 italiane)

05.00 Tennis, WTA Pechino: primo turno – Diretta tv su SuperTennis, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e su NOW.

(Trevisan vs Towsend 2° match e inizio programma dalle 05.00 italiane; Bronzetti vs Osaka 3° match e inizio programma dalle 05.00 italiane)

11.00 Snooker, British Open: secondo turno – Diretta streaming su Discovery+.

14.00 Ciclismo, Mondiali 2024: staffetta mista – Diretta tv su RaiSport HD, Eurosport1 HD; in streaming su RaiPlay, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

14.30 Calcio a 5, Mondiali 2024: Spagna vs Venezuela – Diretta streaming su Fifa+.

17.00 Calcio a 5, Mondiali 2024: Paraguay vs Afghanistan – Diretta streaming su Fifa+.

18.00 Basket, Eurocup: BC Wolves vs Bahcesehir Kol. – Diretta streaming su DAZN.

18.00 Basket, Eurocup: Cluj-Napoca vs Cedevita Olimpija – Diretta streaming su DAZN.

18.30 Calcio femminile, Champions League: Wolfsburg vs Fiorentina – Diretta streaming su DAZN e sul canale Youtube della squadra tedesca.

18.45 Calcio, Europa League: Bodø Glimt vs Porto – Diretta tv su Sky Sport 252; in streaming su SkyGo e su NOW.

18.45 Calcio, Europa League: Az vs Elfsborg – Diretta Gol su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.

19.00 Basket, Eurocup: Besiktas vs Buducnost – Diretta streaming su DAZN.

19.00 Basket, Eurocup: Hapoel Jerusalem vs Valencia – Diretta streaming su DAZN.

19.00 Basket, Eurocup: Trefl Sopot vs Ulm – Diretta streaming su DAZN.

20.00 Basket, Eurocup: Venezia vs Aris – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

20.30 Basket femminile, Eurocup: Sassari vs Giannina – Diretta streaming su canale Youtube della competizione.

21.00 Calcio, Europa League: Dinamo Kiev vs Lazio – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 252; in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, Europa League: Galatasaray vs Paok – Diretta tv su Sky Sport 253; in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, Europa League: Manchester United vs Twente – Diretta tv su Sky Sport 254; in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, Europa League: Anderlecht vs Ferencvaros – Diretta Gol su Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, Europa League: Ludogorets vs Slavia Praga – Diretta Gol su Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, Europa League: Midtjylland vs Hoffenheim- Diretta Gol su Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, Europa League: Nizza vs Real Sociedad – Diretta Gol su Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.