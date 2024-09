Sport in tv oggi (martedì 24 settembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, martedì 24 settembre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sui tanti di tornei di tennis in Asia, con Lorenzo Musetti impegnato nella Finale dell’ATP250 di Chengdu contro il cinese Shang Jungchen. Il toscano andrà a caccia del primo titolo stagionale. Grande attenzione poi alla vela, con le semifinali della Youth America’s Cup a Barcellona (Spagna). Luna Rossa vorrà imporsi per raggiungere la Finale.

I Mondiali di ciclismo proseguono e oggi sarà il giorno della cronometro femminile juniores che assegnerà il titolo iridato. Tanto calcio poi con la Coppa Italia, la Serie C e il recupero dell’ultimo incontro della quinta giornata di Serie A tra Atalanta e Como, previsto originariamente ieri e rimandato per il nubifragio su Bergamo. Da non dimenticare l’Eurocup di basket, con Trento in campo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, martedì 24 settembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Martedì 24 settembre

04.10 Tennis, ATP Tokyo: turno conclusivo qualificazioni – Nessuna copertura/streaming.

(Nardi vs van de Zandschulp 1° match e inizio alle 04.10 italiane; Bellucci vs Hijikata 2° match e inizio alle 04.10 italiane)

05.10 Tennis, ATP Pechino: primo turno di qualificazioni – Nessuna copertura tv/streaming.

(Fognini vs Rinderknech 2° match e inizio alle 05.10 italiane)

08.30 Ciclismo femminile, Mondiali 2024: cronometro juniores – Diretta tv su RaiSport HD, Eurosport1 HD; in streaming su RaiPlay, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

11.00 Snooker, British Open: secondo turno – Diretta streaming su Discovery+.

13.00 Tennis, ATP Chengdu: Musetti vs Shang (Finale) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

13.30 Tennis, ATP Hangzhou: Cilic vs Zhang (Finale) – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

14.00 Vela, Youth America’s Cup: semifinali – Diretta tv su Sky Sport America’s Cup; in streaming sul canale YouTube America’s Cup, SkyGo e NOW.

15.00 Calcio, Coppa Italia: Lecce vs Sassuolo – Diretta tv sul Canale 20; in streaming su Mediaset Infinity.

18.00 Calcio, Coppa Italia: Cagliari vs Cremonese – Diretta tv sul Canale 20; in streaming su Mediaset Infinity.

18.30 Basket, Eurocup: Turk Telekom vs Lietkabelis – Diretta streaming su DAZN.

18.30 Calcio, Serie C: Albinoleffe vs Pro Patria – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (251); in streaming su SkyGo e su NOW.

19.00 Calcio, laLiga: Siviglia vs Valladolid – Diretta streaming su DAZN.

19.30 Basket, Eurocup: Hamburg vs JL Bourg – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Basket, Eurocup: Joventut vs Hapoel Tel-Aviv – Diretta streaming su DAZN.

20.45 Calcio, Serie A: Atalanta vs Como – Diretta tv DAZN1 (214); in streaming su DAZN.

20.45 Calcio, Serie C: Padova vs Virtus Verona – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.45 Calcio, Serie C: Vicenza vs Renate – Diretta tv su Sky Sport Arena (204), Sky Sport 252; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.45 Calcio, Serie C: Turris vs Avellino – Diretta tv su Sky Sport 253; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.45 Calcio, Serie C: Casertana vs Taranto – Diretta tv su Sky Sport 254; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.45 Calcio, Serie C: Sestri Levante vs Torres – Diretta tv su Sky Sport 255; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.45 Calcio, Serie C: Arezzo vs Gubbio – Diretta tv su Sky Sport 256; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.45 Calcio, Serie C: Novara vs Pro Vercelli – Diretta tv Sky Sport 257; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.45 Calcio, Serie C: Team Altamura vs Cavese – Diretta tv su Sky Sport 258; in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, Coppa Italia: Torino vs Empoli – Diretta tv su Italia 1 HD; in streaming su Mediaset Infinity.

21.00 Calcio, laLiga: Real Madrid vs Alaves – Diretta streaming su DAZN.

21.00 Basket, Eurocup: Gran Canaria vs Trento – Diretta tv su Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.