Sport in tv oggi (martedì 17 settembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi martedì 17 settembre ci aspetta una giornata ricca di sport. A Barcellona si apre la America’s Cup giovanile con Luna Rossa protagonista, mentre in serata inizierà la Champions League di calcio con gli impegni di Juventus (contro il PSV Eindhoven) e Milan (contro il Liverpool). Spazio ai Mondiali di hockey pista con le partite dell’Italia e ai Mondiali di calcio a 5.

Il tennis propone due tornei femminili: il WTA 500 di Seoul e il WTA 250 di Hua Hin. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi martedì 17 settembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Martedì 17 settembre

04.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Victor China Open (diretta streaming su BWF Tv)

05.00 TENNIS – WTA 500 Seoul, primo turno (diretta tv su Sky Sport Tennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Plus; diretta tv su Supertennis in alternanza con gli altri tornei femminili della settimana; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX)

06.00 TENNIS – WTA 250 Hua Hin, primo turno (diretta tv su Sky Sport Tennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Plus; diretta tv su Supertennis in alternanza con gli altri tornei femminili della settimana; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX)

11.00 SNOOKER – English Open, primo turno (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

14.00 VELA – America’s Cup giovanile, regate di flotta (diretta tv su Sky Sport America’s Cup; diretta streaming su Sky Go, NOW, canale YouTube America’s Cup)

14.30 CALCIO A 5 (Mondiali) – Due partite: Costa Rica-Olanda, Thailandia-Cuba (diretta streaming su Fifa+)

17.00 CALCIO A 5 (Mondiali) – Due partite: Brasile-Croazia, Uzbekistan-Paraguay (diretta streaming su Fifa+)

17.30 CALCIO (amichevole) – Italia U16-Spagna U16 (diretta streaming su Vivo Azzurro Tv)

18.45 CALCIO (Champions League) – Juventus-PSV Eindhoven (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.45 CALCIO (Champions League) – Young Boys-Aston Villa (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

19.00 CALCIO (Liga spagnola) – Maiorca-Real Sociedad (diretta streaming su DAZN)

19.00 HOCKEY PISTA FEMMINILE (Mondiali) – Italia-Cile (diretta streaming su FisrTv)

21.00 HOCKEY PISTA (Mondiali) – Italia-Francia (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, FisrTv)

21.00 CALCIO (Champions League) – Bayern Monaco-Dinamo Zagabria (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Champions League) – Milan-Liverpool (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Champions League) – Real Madrid-Stoccarda (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Champions League) – Sporting Lisbona-Lilla (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)