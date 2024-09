Sport in tv oggi (martedì 10 settembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming oggi, martedì 10 settembre: in programma il tennis con la fase a gironi delle Finals di Coppa Davis ed i tornei WTA di Monastir e Guadalajara, con tre azzurre protagoniste, il calcio, con la Nations League e le qualificazioni agli Europei Under 21.

Per quanto concerne il tennis scatteranno i gironi di Coppa Davis: in programma quest’oggi Germania-Slovacchia, Canada-Argentina, Paesi Bassi-Belgio ed Australia-Francia. Per i tornei WTA saranno protagoniste a Monastir Lucia Bronzetti ed a Guadalajara Martina Trevisan e Lucrezia Stefanini.

Il calcio sarà protagonista invece con 9 incontri di Nations League, le qualificazioni agli Europei U21 con Norvegia-Italia, e l’Elite League U20 con Italia-Germania. Per il calcio a 5 femminile ci sarà la prima delle due amichevoli dell’Italia in Slovacchia.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Martedì 10 settembre

08.00 Tennis, Coppa Davis: Germania-Slovacchia – Sky Sport 252, Sky Go, NOW, SuperTenniX

14.00 Tennis, Coppa Davis: Canada-Argentina – Sky Sport 251, Sky Go, NOW

15.00 Tennis, Coppa Davis: Paesi Bassi-Belgio – Rai Sport HD, Rai Play, Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Go, NOW

16.00 Tennis, Coppa Davis: Australia-Francia – Sky Sport 252, Sky Go, NOW

16.00 Calcio, Elite League U20: Italia-Germania – Vivo Azzurro TV

16.45 Beach Soccer femminile, Superfinal Euro League: Italia-Cechia – Vivo Azzurro TV

17.00 Tennis, WTA 250 Monastir: 1° turno (3° match dalle 17.00 Bronzetti-Galfi) – SuperTennis, SuperTenniX e, al termine della Coppa Davis, su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Go, NOW (a rotazione con Guadalajara)

18.00 Calcio, Nations League: Lettonia-Isole Far Oer – Uefa TV

18.00 Beach Soccer, Superfinal Euro League: Italia-Estonia – Vivo Azzurro TV

18.00 Calcio a 5 femminile, amichevole: Slovacchia-Italia – Nessuna copertura tv / streaming

18.30 Calcio, Qualificazioni Europei U21: Norvegia-Italia – Rai 2 HD, Rai Play

20.45 Calcio, Nations League: Paesi Bassi-Germania, Ungheria-Bosnia ed Erzegovina, Albania-Georgia, Cechia-Ucraina, Inghilterra-Finlandia, Irlanda-Grecia, Andorra-Malta, Macedonia del Nord-Armenia – Uefa TV

21.00 Tennis, WTA 500 Guadalajara: 1° turno (2° match dalle ore 21.00: Trevisan-Dolehide, Stefanini-Sanchez) – SuperTennis, SuperTenniX e, al termine della Coppa Davis, su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Go, NOW (a rotazione con Monastir)