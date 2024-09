Sport in tv oggi (giovedì 19 settembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, giovedì 19 settembre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sulla Louis Vuitton Cup, con la sfida tra Luna Rossa e American Magic a tenere banco e ad attirare l’attenzione degli appassionati su chi sarà l’altra finalista di questa competizione con Ineos. Ci saranno da seguire i tornei di tennis in Asia, con Mattia Bellucci e Fabio Fognini impegnati rispettivamente ad Hangzhou e a Chengdu, in Cina.

In primo piano la Nazionale italiana di hockey pista femminile, impegnata nei quarti di finale della rassegna iridata contro la Colombia. In serata fari puntati sulla nuova Champions League di calcio: l’Atalanta di Gian Piero Gasperini che affronterà l’Arsenal in un difficile confronto tra le mura amiche.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, giovedì 19 settembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Giovedì 19 settembre

04.00 Badminton, Victor China Open – Diretta streaming su BWF Tv.

05.00 Tennis, WTA 500 Seoul: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203), SuperTennis; in streaming su SkyGo, NOW, supertennis.tv e su SuperTennix.

06.00 Tennis, WTA Hua Hin, primo turno – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203), SuperTennis; in streaming su SkyGo, NOW, supertennis.tv e su SuperTennix.

06.00 Tennis, ATP Hangzhou: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) dalle 06.00 alle 14.00, Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Bellucci vs Karatsev 5° match e inizio programma dalle 06.00 italiane)

07.00 Tennis, ATP Chengdu: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) dalle 06.00 alle 14.00, Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Fognini vs Safiullin 3° match, non prima delle 10.30 italiane)

12.30 F1, conferenza stampa piloti a Singapore – Diretta tv su Sky Sport F1 (207); in streaming su SkyGo e su NOW.

14.00 Vela, Louis Vuitton Cup: American Magic vs Luna Rossa – Diretta tv su Italia 1, Sky Sport Uno, Sky Sport America’s Cup; in streaming su Mediaset Infinity, canale YouTube di America’s Cup, SkyGo e su NOW.

14.00 Snooker, English Open: terzo turno – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

14.30 Calcio a 5, Mondiali 2024: Iran vs Guatemala – Diretta streaming su Fifa+.

14.30 Calcio a 5, Mondiali 2024: Marocco vs Panama – Diretta streaming su Fifa+.

14.46 Ciclismo, Giro del Lussemburgo: seconda tappa – Diretta tv su Eurosport2 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

16.00 MotoGP, conferenza stampa piloti a Misano – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

17.00 Calcio a 5, Mondiali 2024: Francia vs Venezuela – Diretta streaming su Fifa+.

17.00 Calcio a 5, Mondiali 2024: Portogallo vs Tajikistan – Diretta streaming su Fifa+.

18.45 Calcio, Champions League: Feyenoord vs Bayer Leverkusen – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 253, in streaming su NOW e SkyGo.

18.45 Calcio, Champions League: Stella Rossa vs Benfica – Diretta tv su Sky Sport 254; in streaming su NOW e SkyGo.

19.00 Calcio, laLiga: Leganes vs Athletic – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Basket femminile, EuroCup: Battipaglia vs Ferrol – Diretta streaming sul canale Youtube della competizione.

21.00 Calcio, Champions League: Atalanta vs Arsenal – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213), Sky Sport 251; in streaming su NOW e SkyGo.

21.00 Calcio, Champions League: Monaco vs Barcellona – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 253, in streaming su NOW e SkyGo.

21.00 Calcio, Champions League: Atletico Madrid vs Lipsia – Diretta tv su Sky Sport 254; in streaming su NOW e SkyGo.

21.00 Calcio, Champions League: Brest-Sturm Graz – Diretta tv su Sky Sport 255; in streaming su NOW e SkyGo.

21.00 Hockey pista femminile, Mondiali 2024: Italia vs Colombia – Diretta streaming su www.fisrtv.it.

22.00 Golf, Nation Children’s Hospital Championship: prima giornata – Diretta streaming su Discovery+.