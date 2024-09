Softball: Italia spettacolo al gran ballo olandese! Battute le padrone di casa agli Europei, finale ipotecata!

L’Italia continua a non fermarsi mai agli Europei di softball, e stavolta piazza il colpo grosso. A Utrecht la squadra del manager Federico Pizzolini batte per 5-1 i Paesi Bassi. Non solo: sconfiggendo la selezione olandese, le azzurre si guadagnano in automatico la finale, a prescindere dal risultato del match di domani contro la Repubblica Ceca. In sostanza, una serata davvero in grande stile.

E che comincia subito con il piede giusto, perché tra il singolo di Dayton a sinistra e il successivo doppio ancora a sinistra di Piancastelli arriva l’1-0 proprio messo a segno dalla sua compagna, che riesce ad arrivare a finire tutto il giro.

Seguono inning in cui, per buona misura, sia Toniolo da una parte che van Aalst dall’altra danno alle loro squadre una sicurezza di ottimo livello. Nella quarta ripresa l’Italia sfiora la realizzazione, con Di Pancrazio che fa da pinch runner per Elisa Cecchetti, ruba la seconda base, arriva in terza su valida di Longhi, poi però ci sono gli altri due out.

La squadra orange ci prova nel quinto inning, con Los che arriva in seconda, ma là si ferma. Nella sesta, invece, si scatena l’Italia, che crea problemi irrisolvibili alla subentrata Voortman. Lo spettacolo è di Elisa Cecchetti, che con un doppio profondo a destra spedisce Bigatton (da pinch runner) fino al 2-0, con il 3-0 che arriva subito dopo con volata di sacrificio di Longhi per dare a Cecchetti la chance, accolta, di punto. Tanto per cambiare, Dayton accoglie la nuova lanciatrice olandese, Girigoire, con il fuoricampo da due punti del 5-0. Nella parte bassa arriva il solo homer di van Dalen, ma è tardi e Lacatena, in veste di closer, chiude il discorso.