Softball: Italia ancora imbattuta agli Europei, battuta la Spagna nella prima del Super Round

L’Italia porta a casa la sua prima vittoria, importantissima sotto tanti punti di vista, nel Super Round degli Europei di softball in corso di svolgimento a Utrecht. Battuta per 3-0 la Spagna: decisivi tanto l’ottimo rendimento al lancio di Ilaria Cacciamani, molto ben assistita dalla difesa al di là dei 5 strikeout, e il sesto inning. Azzurre dunque ancora imbattute in vista della supersfida con i Paesi Bassi prevista per le 20:00.

Sono le azzurre a rendersi più pericolose, riuscendo già nella prima ripresa a portare Dayton in terza base e Piancastelli in seconda, ma Filler, Elisa Cecchetti e Mc Kenzie Barbara non riescono a concretizzare. In fase offensiva, le spagnole riescono più volte ad arrivare in seconda base, ma mai più avanti, anche in virtù del lavoro difensivo italiano.

In particolare, sono sono Ledezma nel primo inning, Caicoya e poi Garcia nel terzo ad arrivare a metà dell’opera, ma quella metà non diventa mai altro. L’Italia non riesce ad andare al di là della terza con Di Pancrazio neppure nel quarto, poi nel quinto Filler finisce dritta dentro un doppio gioco.

La sesta ripresa è quella buona: singolo di Cecchetti, la Spagna cambia lanciatrice (Ramirez per Alonso), Barbara guadagna la base su ball, Longhi porta Bigatton (da pinch runner) e lei in terza e seconda su bunt di sacrificio, e infine è Koutsoyanopulos a portare Bigatton all’1-0. Segue una marea azzurra: singolo-punto di Rotondo, le basi si riempiono, Piancastelli causa il 3-0 di Koutsoyanopulos su volata di sacrificio. Si tratta del momento decisivo, Cacciamani è solidissima anche sulle ultime tre lanciatrici spagnoli iberiche e si fa festa.