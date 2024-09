Softball: Italia, netta vittoria contro l’Ucraina agli Europei, per le azzurre è 4/4

Quarta vittoria consecutiva per l’Italia agli Europei di softball in corso di svolgimento a Utrecht. In terra olandese, le azzurre s’impongono con un netto 7-0 nei confronti dell’Ucraina, facendo peraltro attivare la manifesta alla sesta ripresa sulle sette regolamentari. Prossimo impegno domani alle 20:00 contro il Belgio.

Per le azzurre ottima partenza grazie alle due basi su ball che portano Piancastelli e Dayton in base (per quest’ultima anche una rubata che vale la terza). Proprio Dayton va a mettere a segno l’1-0, poi Piancastelli cade in un doppio gioco assieme a Gasparotto, ma Filler sigla il solo homer del 2-0.

Le azzurre vanno vicine a realizzare anche nella seconda ripresa, lasciando Koutsoyanopulos in terza e Rotondo in seconda, ma nella terza continuano ad arrivare punti. Gasparotto piazza il doppio a sinistra, poi sfrutta un errore difensivo e va in terza e quindi approfitta di un lancio pazzo per il 3-0. Successivamente è Mc Kenzie Barbara a piazzare il fuoricampo da due punti del 5-0.

Ilaria Cacciamani, che offre un’altra ottima performance, viene sostituita nel quinto inning da Lacatena, senza che questo cambi in alcun modo le carte in tavola. L’Italia riprende a realizzare con un singolo a sinistra di Piancastelli nella stessa ripresa, che vede Rotondo pronta a partire dalla seconda base per il 6-0. Nella sesta altro fuoricampo di Filler e fine automatica del match.