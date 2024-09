Softball: Italia, è tris agli Europei. Grecia battuta nettamente a Utrecht

C’è il tris da parte dell’Italia agli Europei di softball 2024. La Nazionale guidata dal manager Federico Pizzolini sconfigge con un netto 7-0 la Grecia nel secondo dei due impegni di giornata, in una maniera tale che viene anche applicata la manifesta al quinto inning, momento cioè nel quale la partita viene interrotta. Le azzurre concludono senza sconfitte questa prima parte del girone Y e domani, alle 12:30, se la vedranno con l’Ucraina, che ha chiuso al primo posto il girone B per effetto delle vittorie su Finlandia (10-0), Slovacchia (10-5) e Bulgaria (9-2). Mercoledì alle 20:00, invece, ci sarà il Belgio.

Anche in virtù di una Christina Toniolo ottima al lancio e ben coadiuvata dalla difesa azzurra, l’Italia comincia col piede giusto. Dopo un primo inning in cui Piancastelli resta in seconda, nel secondo si riempiono le basi e il numero lo fa Rotondo, che piazza un triplo a destra che le manda tutte a segno per un 3-0 che suona fortissimo in quel di Utrecht. Un ulteriore punto arriva con la volata di sacrificio di Dayton che consente, meritoriamente, a Rotondo di chiudere il 4-0.

La Grecia non riesce a trovare una reazione, mentre l’Italia continua a macinare gioco e un altro punto, quello che Longhi, con una volata di sacrificio, consente a Filler di realizzare per il 5-0 dopo che è arrivata, cammin facendo, su tutte le basi.

Il quinto inning si rivela essere anche l’ultimo: Bigatton fa da pinch runner per Elisa Cecchetti, ruba la seconda base e poi firma il 6-0 su singolo di Gasparotto al centro. A porre la parola fine ci pensa Silvia Torre con un altro singolo che porta Di Pancrazio (anche lei in luogo di Gasparotto) a mettere insieme il definitivo 7-0.